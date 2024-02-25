متحدث الحكومة يزف بشرى ساره للمواطنين بشأن أسعار السلع بالأسواق

كشف المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، علاقة اجتماع رئيس الوزراء والتوجيه بخطة إفراج تدريجي عن السلع بالجمارك، بانخفاض الأسعار تدريجيا في الأسواق المصرية.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مع خيري"، المذاع على قناة "المحور"، إنه من المتوقع انحفاض الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ماتعمل عليه الحكومة المصرية، من خلال ضبط الأسعار من ناحية وزيادة المعروض من السلع في الأسواق من ناحية أخرى.

وتابع: "هناك أسعار لبعض السلع انخفضت منذ الأمس، وهو مايعد مؤشرا إيجابيا خلال الفترة المقبلة، لضبط أسعار السلع، مايؤكد على قدرة الحكومة على زيادة الحصيلة الدولاية وبالتالي ضبط أسعار كافة السلع".

وأكد الحمصاني، أن الاجتماع اليوم جاء لمتابعة توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية، وتم دراسة الموقف لتوفير النقد الأجنبي لتوفير القمح والزيت وألبان البودرة".

واستطرد: "الاجتماع تناول وجود السلع التي تعد متواجدة لدى الجمارك، بإجمالي 1.3 مليار دولار، لافتا إلى أن رئيس الوزراء وجه بوضع خطة للإفراج عن تلك السلع من الجمارك وفقا لأولويات السوق المصري".

