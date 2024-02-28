الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين ويستولى على مركبة أحدهم فى رام الله

الاحتلال
الاحتلال

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، ثلاثة مواطنين، واستولت على مركبة أحدهم في محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينة بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة عبوين شمال غرب رام الله، واعتقلت المواطنين وليد حسين القبيسي، ومجدي حسين القبيسي، واستولت على مركبته الخاصة.

وأضافت المصادر أن الاحتلال اعتقل الشاب أحمد ضرغام أبورمضان، من منزله في ضاحية الريحان شمال رام الله.

وكانت المواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عقب اقتحام عبوين، وضاحية الريحان، تخللها إطلاق الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات.

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طائرات الاحتلال تقصف منزلا فوق رؤوس ساكنيه بحي الزيتون في غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي

وفي وقت سابق، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها، وشرعت بتدمير البنية التحتية.

وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوة كبيرة من جيش الاحتلال مدعومة بعدد من الآليات والجرافات العسكرية، ووسط تحليق لطائرات الاحتلال المسيرة و"الأباتشي" اقتحمت المدينة ومخيمها من شارع جنين- نابلس- حيفا، وباقي مداخل المدينة.

وقال مراسلنا إن جرافات الاحتلال شرعت بعملية تدمير للبنية التحتية في محيط مدرسة الوكالة ودوار العودة وشارعي الشهيدة شيرين أبوعاقلة، والزهراء، بينما تمركز جنود القناصة على أسطح عدد من المنازل وبداخلها.

ودمت قوات الاحتلال خلال عمليتها في المخيم عددًا من المركبات، وأسوار المنازل، وسط اندلاع مواجهات مع المواطنين في الحي الشرقي من المخيم.

وأصيب صباح اليوم، شاب بجروح متوسطة جراء عملية قصف من طائرة مسيرة في الحي الشرقي، بالقرب من ديوان السعدي، وجرى نقله إلى أحد المشافي في جنين، بينما احتجزت قوات الاحتلال متطوعًا في الإسعاف، واعتقلت الشاب محمد الكنار من مخيم جنين قبل الانسحاب من المدينة ومخيمها.

اليوم الـ145 للعدوان الإسرائيلي

وعلى آخر الأحداث في اليوم الـ145 للعدوان الإسرائيلي، تركزت الغارات على مدينة غزة ومحافظتي رفح وخان يونس، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية قصف المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء.

ونسفت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية غربي خان يونس جنوب قطاع غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي إسرائيلي وغارات على مناطق متفرقة من المدينة، وخصوصًا للمنطقة الشرقية، بينما قصفت تلك القوات مربعًا سكنيّا في حي الأمل بالمدينة.

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