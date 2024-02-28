الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

مجازر الإبادة الجماعية متواصلة فى اليوم 145 من العدوان الإسرائيلى على غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 145 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

 

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي في المناطق الوسطى من قطاع غزة وجنوبه، ما أدى إلى اسشتهاد وإصابة العشرات من السكان.

 

وقالت وزارة الصحة في غزة، الثلاثاء، إن قوات الاحتلال ارتكبت خلال الـ24 ساعة الماضية 10مجازر ضد العائلات والنازحين في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدًا و164 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و878 شهيدًا، و70 ألفًا و215 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع أكتوبر الماضي. 

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الأمم المتحدة: ربع سكان غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة

أبرز التطورات خلال الساعات الماضية

 

  • شن سلسلة غارات عنيفة على أحياء جنوب مدينة خان يونس جنوب القطاع.
  • شن سلسلة غارات على المنطقة الشرقية لمدينة خان يونس وتنفيذ عمليات قنص، ارتقى خلالها 21 مواطنا.
  • شن غارات تجاه المناطق الحدودية الشرقية لمدينة رفح.
  • نسف المزيد من المنازل والمربعات السكنية في حي الأمل غربي خان يونس.
  • قصف مدفعي للمناطق الوسطى والغربية من خان يونس.
  • شن غارات على  حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، أدت لاستشهاد 10 فلسطينيين على الاقل.
  • شن غارة عنيفة على حي الدرج شرق مدينة غزة.
  • شن غارات على جنوب مدينة دير البلح.
  • قصف منزل في القرارة بدير البلح، ارتقى خلالها 5 شهداء.
  • شن غارات على تل السلطان غرب مدينة رفح.
  • قصف نازحون متجمعون عند جسر وادي غزة على طريق الرشيد.
  • قصف منزلا لعائلة الزطمة وسط محافظة رفح، ما أدى إلى استشهاد 9 مواطنين وسقوط عدد من الإصابات.
  • نسف منازل سكنية في بلدة عبسان شرقي خان يونس جنوب القطاع.
  • قصف منزلا يعود لعائلة القريناوي في مخيم البريج وسط القطاع، ما ادى لارتقاء اثنين من الشهداء.
  • قصف مخيم النصيرات وسط القطاع ارتقى خلاله شهيد وسقوط عدد من الجرحى.
  • قصف منزل في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أصيب فيه عدة مواطنين.
  • قصف الأجزاء الشرقية من جباليا لقصف مدفعي وخاصة تل قليبو.
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عاجل.. القاهرة الإخبارية: مدفعية الاحتلال تستهدف المناطق الغربية لخان يونس جنوب غزة

مجاعة وشيكة لا يمكن تجنبها في شمال غزة

 

بالإضافة إلى ما سبق، شدد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة تحذيراته من تفشي مجاعة "وشيكة" في شمال غزة.

 

وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي كارل سكاو لمجلس الأمن الدولي: إنه "ما لم يحدث أي تغيير، فإن شمال غزة يواجه مجاعة وشيكة".

 

وأكد مسؤول أممي أمام مجلس الأمن الدولي أن ثلث سكان قطاع غزة أي ما لا يقل عن 576 ألف شخص على بعد خطوة واحدة من المجاعة.

الاحتلال غزة مجازر غارات قصف مجاعة وشيكة

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