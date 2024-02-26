شهداء وجرحى فى غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق جنوب قطاع غزة

استشهد وأصيب عشرات المواطنين، بينهم أطفال ونساء، في اليوم الـ143 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والذي شهد فجر اليوم الإثنين، غارات مكثفة وقصف مدفعي عنيف استهدف مناطق جنوب القطاع.

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية، مصادر صحية بالقطاع، باستشهاد مواطنين وإصابة آخرين جراء استهداف منزل في محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

جيش الاحتلال الإسرائيلي

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل غربي مدينة خان يونس التي شهدت اشتباكات ضارية في محيط مستشفى ناصر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الأمل غربا.

واستشهد 4 مواطنين، بينهم سيدة وطفل، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال رفح.

وكان قد استشهد 15 مواطنا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الليلة الماضية.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 86 شهيدا و131 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة الشهداء إلى 29692، ونحو 699879 إصابة، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب بيانات صحية.

شمال القطاع

وتشن القوات الإسرائيلية غارات وقصفا مدفعيا في شمال القطاع لا سيما في مدينة غزة، وكذلك في الجنوب، مخلفة عددا من الشهداء والجرحى.

واستشهد عدد غير محدد، حتى الآن، من الفلسطينيين بقصف إسرائيلي طال منزلًا في حي النصر بمدينة غزة، كما استهدفت غارات جوية حي الزيتون جنوب شرقي المدينة، وشارع 8 غرب مدينة غزة.

كذلك استهدفت غارة جوية إسرائيلية منطقة بيت حانون شمال قطاع غزة، من دون الإفادة عن وقوع إصابات.

وفي جنوب القطاع، أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلًا قرب مستشفى غزة الأوروبي شرق مدينة خان يونس، فيما شنت القوات الإسرائيلية غارات جوية على المدينة.

وفي رفح، استشهد 4 فلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي لمنزل يعود لعائلة أبو العينين في حي النصر، فيما استهدفت غارة جوية إسرائيلية موقعا بالقرب من عيادة النصر شمال رفح، جنوب قطاع غزة.

في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تأكيده أن الجيش الإسرائيلي قدم خطة لإخلاء السكان من مناطق القتال بغزة.