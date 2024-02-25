انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء فى فلسطين خلال يناير الماضى

كشف الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، عن أن أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية في الضفة الغربية، سجلت انخفاضًا مقداره 0.20% خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضًا مقداره 0.36%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعًا نسبته 0.21%، وسجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارًا خلال شهر يناير 2024 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية

سجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية في الضفة انخفاضًا مقداره 0.21% خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية إلى 119.64 مقارنة بـ119.90 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضًا مقداره 0.36%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.09%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارًا خلال شهر يناير 2024 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء لمباني العظم

سجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم في الضفة انخفاضًا مقداره 0.55% خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 119.66 مقارنة بـ120.33 خلال الشهر السابق (سنة الأساس 2013=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضًا مقداره 0.88%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعًا نسبته 0.20%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارًا خلال شهر يناير 2024 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض طفيف في مؤشر أسعار تكاليف إنشاء الطرق

سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة انخفاضًا طفيفًا مقداره 0.01% خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023، إذ انخفض الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق إلى 118.02 مقارنة بـ118.03 خلال الشهر السابق (شهر الأساس يناير 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية؛ سجلت أسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضًا مقداره 1.40%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية انخفاضًا طفيفًا مقداره 0.03%، بينما سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.08%، في حين سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال استقرارًا خلال شهر يناير 2024 مقارنة بالشهر السابق.

انخفاض المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه في الضفة انخفاضًا مقداره 0.25% خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 129.90 مقارنة بـ130.23 خلال الشهر السابق (شهر الأساس يناير 2010=100).

وعلى مستوى أسعار خزانات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضًا مقداره 0.98%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 119.95 مقارنة بـ121.14 خلال الشهر السابق، في حين سجلت أسعار شبكات المياه ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.05%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 134.43 مقارنة بـ134.36 خلال الشهر السابق.

ارتفاع طفيف في المؤشر العام لأسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي

سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة ارتفاعًا طفيفًا نسبته 0.03%، خلال شهر يناير 2024 مقارنة بشهر يناير 2023، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 117.02 مقارنة بـ116.98 خلال الشهر السابق (شهر الأساس يناير 2010=100).