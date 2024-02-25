الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد تدخل قطر.. ترقب لتشكيل حكومة فلسطينية من التكنوقراط بمشاركة حماس

حماس
حماس

كشفت وسائل إعلام عربية عن  مصدر فلسطيني، الأحد، عن احتمالية  تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت أن هناك مؤشرات من حركة حماس على إنها وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط.

كما أن هناك مؤشرات حول قبول حركة حماس المبدئي الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود 1967.

 

إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها

وتأتي هذه التطورات تعزيزا للأنباء التي رجحت موافقة حركة حماس، الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.

حكومة التكنوقراط هذه لن يكون لديها أي ارتباط مع أي حزب في فلسطين، حيث سيتولى مستقلون مهنيون إدارة المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات إذا سمح الوضع ذلك لاحقًا.

وجاءت هذه التطورات عقب عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من المسئولين الفلسطينيين من الدوحة، بعد زيارة استمرت 3 أيام.

وإن قطر نقلت للرئيس محمود عباس موافقة حركة حماس على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب. 

وأكد المصدر التوافق على ورقة مبادئ عربية تقودها وتتابعها السعودية، التي تم تفويضها فلسطينيًا وعربيًا لذلك.

وتتضمن ورقة المبادئ 3 نقاط، هي:

أولًا: وقف الحرب في غزة ووضع أفق سياسي لحل الدولتين.

ثانيًا: إعادة إعمار غزة ما بعد الحرب من خلال حكومة تكنوقراط تقود هذه المرحلة.

ثالثًا: متابعة الوضع الفلسطيني الداخلي وإتمام المصالحة، ودخول حماس إلى منظمة التحرير ضمن رؤية فلسطينية عربية واحدة.

 

txt

"أثناء الصلاة".. 30 عامًا على "مجزرة الحرم الإبراهيمى" والانتهاكات الدامية

 

 

حكومة فلسطينية التكنوقراط إعمار غزة الإحتلال الإسرائيلي إعادة إعمار غزة ي غزة محمود عباس الفلسطينيين

الأكثر قراءة

الانسحاب من شمال غزة ومخطط جديد.. ماذا يدور في كواليس مفاوضات الهدنة؟

لمناقشة أسماء الأسرى الفلسطينيين.. كواليس القرار الإسرائيلى لإرسال وفد إلى قطر لإنهاء صفقة التبادل مع حماس

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى البنوك المصرية اليوم

ليفربول يتحدى تشيلسى بنهائى كأس الرابطة الإنجليزية.. وشكوك حول موقف محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

انخفاض مؤشر أسعار تكاليف البناء فى فلسطين خلال يناير الماضى

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية