بعد تدخل قطر.. ترقب لتشكيل حكومة فلسطينية من التكنوقراط بمشاركة حماس

كشفت وسائل إعلام عربية عن مصدر فلسطيني، الأحد، عن احتمالية تشكيل حكومة فلسطينية جديدة من التكنوقراط قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وأوضحت أن هناك مؤشرات من حركة حماس على إنها وافقت على تشكيل حكومة تكنوقراط.

كما أن هناك مؤشرات حول قبول حركة حماس المبدئي الدخول إلى منظمة التحرير الفلسطينية، بشرط ارتباط ذلك بأفق سياسي واضح يفضي إلى دولة فلسطينية على حدود 1967.

إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها

وتأتي هذه التطورات تعزيزا للأنباء التي رجحت موافقة حركة حماس، الأسبوع الماضي، على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.

حكومة التكنوقراط هذه لن يكون لديها أي ارتباط مع أي حزب في فلسطين، حيث سيتولى مستقلون مهنيون إدارة المرحلة الانتقالية، حتى إجراء انتخابات إذا سمح الوضع ذلك لاحقًا.

وجاءت هذه التطورات عقب عودة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وعدد من المسئولين الفلسطينيين من الدوحة، بعد زيارة استمرت 3 أيام.

وإن قطر نقلت للرئيس محمود عباس موافقة حركة حماس على تشكيل حكومة تكنوقراط، مهمتها إعادة إعمار غزة وإعادة الأمن إليها بعد الحرب.

وأكد المصدر التوافق على ورقة مبادئ عربية تقودها وتتابعها السعودية، التي تم تفويضها فلسطينيًا وعربيًا لذلك.

وتتضمن ورقة المبادئ 3 نقاط، هي:

أولًا: وقف الحرب في غزة ووضع أفق سياسي لحل الدولتين.

ثانيًا: إعادة إعمار غزة ما بعد الحرب من خلال حكومة تكنوقراط تقود هذه المرحلة.

ثالثًا: متابعة الوضع الفلسطيني الداخلي وإتمام المصالحة، ودخول حماس إلى منظمة التحرير ضمن رؤية فلسطينية عربية واحدة.