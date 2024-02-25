الاحتلال الإسرائيلى يكشف عن ارتفاع عدد القتلى من جنوده فى قطاع غزة إلى 239

كشف الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل أحد جنوده، خلال القتال في جنوب غزة في الساعات الـ24 الماضية.

وأكدت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الجندي يدعى ناريا بيليت، من وحدة الاستطلاع، التابعة للواء جفعاتي، من قرية "شافي شومرون" في الضفة الغربية.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أنه بذلك ترتفع حصيلة القتلى، بين الجنود الإسرائيليين منذ بدء الهجوم البري في قطاع غزة، في أواخر أكتوبر الماضي ضد حركة "حماس" إلى 239 قتيلًا.

بالإضافة إلى ذلك، أصيب ضابط وجنديان من لواء جفعاتي، بإصابات خطيرة، في المعركة في جنوب قطاع غزة، حسب الجيش الإسرائيلي.

عدوان الاحتلال على قطاع غزة

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة لتحقيق أهدافه التي تشمل القضاء على القدرات العسكرية لحركة حماس، وتحرير الأسرى الذين احتجزتهم الحركة خلال عملية طوفان الأقصى، ونقلتهم إلى القطاع، بحسب القادة الإسرائيليين.

وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة

وأمس أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 29 ألفًا و606 شهداء منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن الجيش الإسرائيلي يواصل استهداف المنازل المدنية في قطاع غزة لليوم الـ141 على التوالي ما ساهم في زيادة عدد "الضحايا المدنيين".

وبسبب الارتفاع الكبير بالضحايا في غزة، حذرت وزارة الصحة من تدهور القطاع الطبي في ظل نقص الموارد الطبية في الجيب الساحلي.

إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين

وتجري حاليًا مفاوضات غير مباشرة مع حماس لتأمين إطلاق سراح المحتجزين مقابل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وتم في نوفمبر الماضي إطلاق سراح ما مجموعه 105 من بين أكثر من 250 محتجزًا خلال هدنة في الحرب على غزة.

وتظاهر آلاف الأشخاص في عدة مدن إسرائيلية، مساء أمس، للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق للإفراج عن المحتجزين لدى حركة حماس الفلسطينية وضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.