الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يحتجز 8 مواطنين ويعتدى عليهم بالضرب فى الخليل

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ثمانية مواطنين واعتدت عليهم بالضرب في مدينة الخليل.

وقال مراسل وكالة وفا الفلسطينية: إن قوات الاحتلال احتجزت كلا من: محمد فرحات جابر (55 عامًا)، ومحيي حماد جابر (50 عامًا)، وحمزه ربعي التميمي (45 عامًا)، وعبيدة فرحات جابر (20 عامًا)، والأشقاء ربيع، وتقي، وضبع، ومحمود عهدي الجعبري، ونكلت بهم واعتدت عليهم بالضرب وحققت معهم.

ويتعرض سكان واد الحصين وحارة جابر لمضايقات المستعمرين وجيش الاحتلال باستمرار، والتنكيل بأطفالهم خاصة أثناء ذهاب الطلبة وعودتهم من المدرسة.

الأكثر قراءة

بشاير "رأس الحكمة".. الدولار ينهار لـ40 جنيهًا ومفاجأة عن أسعار الذهب

عاجل.. مجتمع الأعمال: توقعات بإبرام 4 صفقات كبرى على غرار «رأس الحكمة»

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يحتجز 8 مواطنين ويعتدى عليهم بالضرب فى الخليل

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

مشروع القرن المصرى.. أهالى مطروح: «رأس الحكمة» يُحوّل المحافظة إلى أهم وجهة سياحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقي التحية:Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة