عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يحتجز 8 مواطنين ويعتدى عليهم بالضرب فى الخليل

احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، ثمانية مواطنين واعتدت عليهم بالضرب في مدينة الخليل.

وقال مراسل وكالة وفا الفلسطينية: إن قوات الاحتلال احتجزت كلا من: محمد فرحات جابر (55 عامًا)، ومحيي حماد جابر (50 عامًا)، وحمزه ربعي التميمي (45 عامًا)، وعبيدة فرحات جابر (20 عامًا)، والأشقاء ربيع، وتقي، وضبع، ومحمود عهدي الجعبري، ونكلت بهم واعتدت عليهم بالضرب وحققت معهم.

ويتعرض سكان واد الحصين وحارة جابر لمضايقات المستعمرين وجيش الاحتلال باستمرار، والتنكيل بأطفالهم خاصة أثناء ذهاب الطلبة وعودتهم من المدرسة.