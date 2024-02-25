الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز

عالم

بسبب نقص الأدوية والأكسجين فى غزة وفاة الفنان التشكيلى فتحى غبن

الفنان التشكيلي الفلسطيني
الفنان التشكيلي الفلسطيني فتحي غبن

أعلنت فلسطين، اليوم الأحد، عن وفاة الفنان التشكيلي الفلسطيني فتحي غبن، بعد صراع طويل مع  المرض

ونعت وزارة الثقافة الفلسطينية، الفنان الكبير فتحي غبن الذي توفي في قطاع غزة إثر عدم سماح سلطات الاحتلال له بمغادرة القطاع لتلقي العلاج في المستشفيات في الخارج.

بسبب نقص الأدوية والأكسجين في غزة

وقالت الثقافة الفلسطينية إن غبن الذي كان يعاني من مشاكل حادة في الصدر والرئتين، وبحاجة للسفر للخارج لاستكمال علاجه بسبب نقص الأدوية والأكسجين في غزة، إلا أن سلطات الاحتلال لم تسمح له بمغادرة القطاع.

وقالت الثقافة الفلسطينية إن المئات من المرضى يعانون من عدم تلقي العلاج اللازم بسبب منع قوات الاحتلال إدخال الدواء والمعدات الطبية للقطاع الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية منذ 142 يومًا.

وأضافت  الثقافة الفلسطينية  أن رحيل غبن يشكل خسارة للفن الفلسطيني الذي شهد على يده انتقالات هامة تجاه تجسيد الحياة الفلسطينية واللجوء الفلسطيني والمخيم وتقاليد الحياة في البلاد التي نذر حياته لتخليدها في فنه.

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عاش حياة المخيم بكل تفاصيلها ورسمها

وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبوسيف، إن غبن الذي يعتبر من الرواد في الفن التشكيلي الفلسطيني بعد النكبة، حيث عاش حياة المخيم بكل تفاصيلها ورسمها بدقة متناهية وخلّد حياة القرية الفلسطينية التي أرادت النكبة أن تمحوها، مستذكرا قريته "هِربيا" التي ولد فيها، فرسم الحقل والبيدر والعرس والحصاد والميلاد ورسم البيوت والوجوه والطرقات، وكانت فلسطين دائمًا حاضرة بكل تفاصيلها في أعمال غبن الذي حمل معه حياة القرية الفلسطينية والمخيم واللجوء إلى العالم عبر ريشته البارعة.

وأضاف أن فتحي عاش حياته في خيمة ومات في خيمة، إن الخيمة ليست قدر الفلسطيني، لكنها تعني أن الاحتلال أيضًا سيزول مثلما ستزول الخيمة.

مستشفى شهداء الأقصي بدير البلح

وكان غبن في الأيام الأخيرة يتلقى العلاج في مستشفى شهداء الأقصي بدير البلح في انتظار أن يتمكن من الخروج لمصر لتلقي العلاج هناك رغم استكمال كل الإجراءات والتقارير المطلوبة التي تتم في هذه الحالة.

ورغم مرور أسبوعين على ذلك إلا أن سلطات الاحتلال لم تسمح بمغادرته.

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