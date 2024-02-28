بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

أعلنت بلدية غزة اليوم، بأن الاحتلال الإسرائيلي حول غزة إلى مدينة منكوبة ودمر المرافق والحياة الإنسانية واستهدف مختلف المرافق المدنية والإنسانية ومنع وصول الطعام والمياه والوقود.

وقالت بلدية غزة، في بيان أوردته على صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد منذ بدء العدوان وحرب الإبادة الجماعية في السابع من شهر أكتوبر الماضي تدمير كل سبل الحياة الإنسانية ومنها قتل عشرات الآلاف من المدنيين، وتدمير عشرات الآلاف من البيوت والمنازل والمرافق الخدماتية والتجارية، ومنع وصول المياه والوقود وقطع وتدمير شبكات الكهرباء، واستهداف وتدمير الطرق وآبار المياه ومحطات الصرف الصحي والبنية التحتية.

بسبب نقص المياه والوقود

أضافت أن الاحتلال أحدث حالة دمار بالبنية التحتية والمرافق الخدماتية والمنشآت السكنية والتجارية ومختلف القطاعات غير مسبوق وجعل المدينة تفتقر إلى سبل العيش الإنساني ويتهدد المواطنين فيها الموت بسبب نقص المياه والوقود.

أشارت إلى أن الأضرار شملت تدمير نحو مليون متر مربع من الشوارع والطرق، ونحو 40 بئرًا للمياه وتسع محطات للصرف الصحي بأضرار مختلفة، وعشرات المباني والمراكز التابعة لبلدية غزة منها المراكز الثقافية والمكتبات والمكاتب الإدارية، وكذلك الواجهة البحرية والمرافق السياحية، وشبكات الحوسبة والتحكم الخاصة في البلدية، ونحو 180 جهاز كمبيوتر من أنواع مختلفة.

ووفق البيان، شملت الأضرار اقتلاع نحو 55 ألف شجرة وتدمير 8 حدائق منها حديقة الجندي المجهول وحديقة الحيوان، ومتنزه بلدية غزة الرئيس، ومركز رشاد الشوا الثقافي، وأعدم 100 ألف شتلة في المشتل البلدي، ودمر مركز الأرشيف الذي يضم نحو 100 ألف وثيقة عن مباني وشوارع المدينة، وقصف مرآب البلدية (الكراج) وتدمير نحو 125 آلية بأشكال مختلفة، بالإضافة إلى تدمير 42 ألف من شبكات المياه و30 ألف من شبكات الصرف الصحي.

وطالبت بلدية غزة المجتمع الدولي ومؤسساته بسرعة إنقاذ الحياة الإنسانية في المدينة والمساعدة في توفير الخدمات الإنسانية ووقف العدوان والعمل على إعادة اعمار ما دمره الاحتلال من مرافق وتوفير الاحتياجات العاجلة للبلدية كالوقود والآليات الثقيلة اللازمة لجمع النفايات وفتح الشوارع وإصلاح شبكات المياه والصرف الصحي.