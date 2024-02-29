الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة

الاحتلال
الاحتلال

استُشهد، اليوم الخميس، أكثر من 20 مواطنًا، وأصيب العشرات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب مدينة غزة.

قوات الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها باتجاه آلاف المواطنين

وأفادت الوكالة الرسمية الفلسطينية بأن قوات الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها باتجاه آلاف المواطنين من شمال قطاع غزة وتحديدًا من مدينة غزة وجباليا وبيت حانون، الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات محملة بالمساعدات الإنسانية، عند الطريق الساحلي "هارون الرشيد" في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أكثر من 20 منهم وإصابة العشرات.

وأضافت الوكالة أنه جرى نقل أعداد كبيرة من الجرحى إلى مستشفى الشفاء، مشيرة إلى أن هذه الأعداد تفوق قدرة الكادر الطبي على التعامل مع هذه الحالات، كما تم نقل عدد من جثامين الشهداء والمصابين إلى مستشفيي المعمداني في مدينة غزة، وكمال عدوان في جباليا شمال القطاع.

 

txt

الإذاعة الإسرائيلية: طرد 9 جنود وإخراجهم من غزة لرفضهم الأوامر

طائرات الاحتلال تقصف مربعات سكنية بأكملها في حي الزيتون

وفي حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، قصفت طائرات الاحتلال مربعات سكنية بأكملها فوق رءوس ساكنيها، ما أسفر عن ارتقاء عشرات الشهداء والجرحى، فيما لم تتمكن مركبات الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إلى المنطقة المستهدفة، جراء كثافة القصف.

ويعيش قطاع عزة، الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر، ظروفًا إنسانية غاية في الصعوبة، تصل إلى حد المجاعة.

الأمم المتحدة تحذر من مجاعة 

وبحسب برنامج الأغذية العالمية، فإن فرقه أبلغت بأن المواطنين يعانون من "مستويات غير مسبوقة من اليأس"، بينما حذرت الأمم المتحدة من أن 2.2 مليون شخص باتوا على شفا المجاعة.

منظمة الأمم المتحدة للزراعة والأغذية "الفاو" قالت إن مواطني غزة يعانون مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي الحاد والجوع، وأن الظروف في غزة تشبه المجاعة.

وأوضحت أن جميع مواطني غزة، البالغ عددهم نحو 2.2 مليون نسمة، ينتمون إلى أحد مستويات الجوع الثلاثة، التي تتراوح ما بين حالة الطوارئ إلى الأزمة إلى الكارثة، وهي أوضاع لم تشهدها "الفاو" من قبل في أي بلد في أنحاء العالم، وما يثير القلق أن المزيد من الناس في غزة ينتقلون إلى مرحلة المجاعة، وما لا يقل عن 25% من سكان القطاع بلغوا أعلى مستويات تصنيف الجوع.

وفيات الأطفال في غزة

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" من أن النقص المقلق في الغذاء وتزايد سوء التغذية والأمراض، قد يؤديان إلى "انفجار" في وفيات الأطفال في غزة.

ويعاني واحد من كل ستة أطفال دون الثانية من العمر في غزة من سوء التغذية الحاد، وفق تقديرات لمنظمة اليونيسف نُشرت في 19 فبراير.

وتواصل سلطات الاحتلال منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، خاصة إلى مناطق الشمال، فيما لا تكفي المساعدات التي تصل إلى جنوب القطاع حاجة المواطنين، خاصة في رفح التي تعتبر آخر ملاذ للنازحين، والتي تستضيف رغم ضيق مساحتها المقدرة بنحو 65 كيلومترًا مربعًا؛ أكثر من 1.3 مليون فلسطيني، يعيش غالبيتهم داخل خيام تفتقر إلى الحد الأدنى من متطلبات الحياة.

غزة حي الزيتون الامم المتحدة طائرات الاحتلال وفيات الأطفال الاحتلال المساعدات الإنسانية قطاع غزة

مواد متعلقة

فرنسا تبدأ محاكمة المتهمين فى "هجوم عيد الميلاد"

انتقاد لرئيسة المفوضية الأوروبية بسبب استخدامها طائرة خاصة 23 مرة

تفاصيل اتفاق بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى فى الكونجرس لتجنب الإغلاق الحكومى

تقرير: مخاوف أوروبية من مبادرة ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

الخارجية الفلسطينية: المطالبة بحماية المدنيين دون وقف الحرب تواطؤ ومضيعة للوقت

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 20 مواطنًا ويستدعى آخرين من يطا جنوب الخليل

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

عاجل.. أول رد من شيرين عبدالوهاب حول عودتها لـ"حسام حبيب"

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

العاملون فى المنظمات الإنسانية بفلسطين يواجهون الترحيل من إسرائيل بعد تجميد تأشيراتهم

السفير السودانى: زيارة البرهان للقاهرة تأتى فى سياق التواصل المستمر بين قيادتى البلدين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

فى اليوم 146 للعدوان.. الاحتلال يستهدف مواطنين ينتظرون وصول مساعدات غرب غزة

العاملون فى المنظمات الإنسانية بفلسطين يواجهون الترحيل من إسرائيل بعد تجميد تأشيراتهم

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة