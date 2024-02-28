تقرير: مخاوف أوروبية من مبادرة ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن رفض بعض قادة عدة دول أوروبية تلويح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا.

وأوضح تقرير للصحيفة، أن حلف شمال الأطلسي يسعى إلى تجنب الانجرار إلى حرب أوسع مع روسيا المسلحة نوويا، مؤكدة أنه لا شيء يمنع أعضاء الناتو من الانضمام إلى مثل هذا المشروع بشكل فردي أو في مجموعات، لكن المنظمة نفسها لن تشارك إلا إذا وافق جميع الأعضاء الـ31.

أضاف أن اتخاذ قرار بإرسال قوات وإبقائها منتشرة على المدى الطويل سيتطلب نوعا من قدرات النقل والخدمات اللوجستية التي لا يمكن أن تحشدها إلا دول مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وربما إيطاليا وبولندا وإسبانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مؤتمر باريس عقد بعدما وقعت فرنسا وألمانيا وبريطانيا اتفاقيات أمنية ثنائية مدتها 10 سنوات، في ظل سعي حكومة كييف للحصول على المزيد من الإمدادات العسكرية والذخائر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الناتو كحلف لا يمد أوكرانيا سوى بالمساعدات والدعم غير الفتاك مثل الإمدادات الطبية والمعدات، “لكن بعض الأعضاء يرسلون الأسلحة والذخيرة من تلقاء أنفسهم، بشكل ثنائي أو في مجموعات”.

أكدت الصحفية أن الأوروبيون يخافون من خفض الولايات المتحدة دعمها في ظل حزمة المساعدات المعلقة في الكونجرس، كما تساورهم مخاوف من احتمال عودة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض وما قد يترتب على ذلك من تغيير مسار السياسة الأمريكية حيال القارة الأوروبية.

إرسال قوات إلى أوكرانيا

وفي وقت سابق، استضافت باريس مؤتمرا كان يفترض أن يخرج برسالة لتأكيد الدعم والمساندة لكييف.

تلويح ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا خيم على مؤتمر باريس الذي ضم حوالي 20 من الزعماء الأوروبيين وكشف عن موقف فردي سرعان ما توالت ردود الفعل الأوروبية والأمريكية غير المتوافقة معه.

يبدو أن حديث الرئيس الفرنسي عن ضرورة عدم السماح لروسيا بالانتصار في الحرب، لم يثر حماسة العديد من الزعماء الأوروبيين ممن حضروا قمة باريس وغيرهم، بالدرجة التي تجعلهم يؤيدون موقفه. وجاء الرفض البات من قبل العديد من الدول الأوروبية ذات الثقل في التكتل، بينما أشارت إلى تقارير عن أن بعض الدول الغربية ربما تفكر في الدفع بقوات إلى ساحة المعركة.

وتجنب ماكرون تسمية أي دولة تؤيد رؤيته، قائلا إنه يريد الحفاظ على "الغموض الاستراتيجي".