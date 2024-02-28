موسكو: أمريكا تريد زعزعة استقرار الوضع فى روسيا قبل الانتخابات الرئاسية

اتهمت السفارة الروسية في واشنطن السلطات الأمريكية بأنها تسعى إلى زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في روسيا قبل الانتخابات الرئاسية عن طريق إثارة الهستيريا المعادية لروسيا بشكل مصطنع.

وقالت السفارة الروسية في أمريكا، في بيان عبر قناتها على تطبيق "تليجرام"، إن "الهستيريا المعادية للروس، والتي تتم إثارتها بشكل مصطنع في الولايات المتحدة، تؤكد تركيز السلطات الأمريكية على زعزعة استقرار الوضع السياسي الداخلي في بلادنا قبل الانتخابات الرئاسية".

ويأتي بيان السفارة الروسية تعليقًا على التصريحات المناهضة لموسكو التي أصدرها المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميللر، ومسئولون آخرون في الإدارة الأمريكية.

وأوضحت السفارة: نعتبر مثل هذه التصريحات محاولة وقحة للتدخل في الشئون الداخلية.

الرئيس فلاديمير بوتين

وفي وقت سابق، أكد السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، أن موسكو أرسلت "مذكرة احتجاج شديدة اللهجة" إلى وزارة الخارجية الأمريكية، بسبب تصريحات بايدن المسيئة لشخص الرئيس فلاديمير بوتين.

وجاء في تعليق أنطونوف، الذي نشر على قناة "تلجرام" التابعة للبعثة الدبلوماسية الروسية: "بمجرد أن بدأت وزارة الخارجية عملها هذا الصباح، أرسلنا مذكرة احتجاج شديدة اللهجة على الطبيعة الشنيعة للإهانات غير المقبولة من جهة القيادة الأمريكية ضد الرئيس الروسي".

وأكد أنطونوف أنه من غير المرجح أن يتم حل الوضع الحالي باعتذارات بسيطة، والسلطات الأمريكية لن تذهب إلى ذلك.

وقال أنطونوف: "نحن واثقون من أن الخطاب غير المقبول للسلطات الأمريكية يظهر العجز والافتقار إلى العقلانية في السياسة الحالية تجاه روسيا".

وأضاف أنطونوف: "يتم القيام بكل شيء لاستفزازنا لاتخاذ خطوات انتقامية.. من الواضح أن الفظاظة والشتائم والبيانات الفاحشة لا تساعد على تعزيز الأمن الاستراتيجي والضروري للغاية للعالم في الظروف التاريخية الحالية".

وفي حديثه عن الرئيس الروسي لم يتوخ الرئيس الأمريكي الحياء في اختيار تعابيره منذ فترة طويلة.