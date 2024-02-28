الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بايدن يفوز بالانتخابات التمهيدية في ميشيغان وسط معارضة كبيرة بشأن غزة

بايدن
بايدن

فاز الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ميشيغان، الثلاثاء، لكنه واجه معارضة كبيرة بسبب دعمه لإسرائيل في الوقت الذي تشن فيه حربًا في غزة، حيث أدلت نسبة كبيرة من الناخبين بأصواتهم لصالح "غير الملتزمين" كجزء من حركة احتجاجية ضده.

وفي ولاية ميشيغان التي تعتبرموطن دائرة انتخابية كبيرة من الأمريكيين العرب، تم حث الناخبين الديمقراطيين على تحديد بطاقات اقتراعهم الأولية بـ"غير ملتزم" احتجاجا على سياسة بايدن في غزة.

ومع فرز ما يقرب من نصف أصوات الديمقراطيين، بلغ عدد الناخبين "غير الملتزمين" أكثر من 58000، وفقا لشركة "إديسون" للأبحاث، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف البالغ 10000 الذي كان منظمو الاحتجاج يأملون فيه.

ومع فرز ما يقرب من نصف أصوات الديمقراطيين المقدرة، حصل بايدن على دعم بنسبة 80%، بينما حصل "غير الملتزمين" على 13%، حسب رويترز صباح اليوم الأربعاء.

ويشعر الكثيرون في الجالية الأمريكية العربية في ميشيغان، الذين دعموا بايدن في عام 2020، بالغضب، وكذلك بعض الديمقراطيين التقدميين، بسبب دعم بايدن للهجوم الإسرائيلي على غزة.

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بسبب غزة.. بايدن يواجه تحديًا كبيرًا فى الانتخابات التمهيدية بولاية ميشيجان

حملة اسمتع إلى ميشيغان: انتصرنا ونطالب بوقف الحرب فورًا

وقالت حملة "استمع إلى ميشيغان": "لقد خرجت حركتنا منتصرة الليلة وتجاوزت توقعاتنا بشكل كبير. عشرات الآلاف من الديمقراطيين في ميشيغان، الذين صوت الكثير منهم لصالح بايدن في عام 2020، غير ملتزمين بإعادة انتخابه بسبب الحرب في غزة".

وقالت ليلى العبد مديرة الحملة: أنهم أرسلوا رسالة واضحة إلى الرئيس بايدن مفادها أن "حياة الفلسطينيين ذات قيمة ونحن نطالب بوقف دائم لإطلاق النار. والآن."

وتهدف الحملة  إلى تحذير بايدن من أنه يجب عليه تغيير موقفه بشأن غزة أو مواجهة التداعيات في نوفمبر.

وقال بايدن في بيان: "أريد أن أشكر كل سكان ميشيغان الذين جعلوا صوتهم مسموعا اليوم. إن ممارسة حق التصويت والمشاركة في ديمقراطيتنا هو ما يجعل أمريكا عظيمة". ولم يشر البيان إلى غزة أو التصويت "غير الملتزم".

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