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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فرنسا تبدأ محاكمة المتهمين فى "هجوم عيد الميلاد"

فرنسا
فرنسا

تبدأ فرنسا  محاكمة أربعة مشتبه بهم في تقديم المساعدة لمنفذ الهجوم الإرهابي على سوق عيد الميلاد في مدينة ستراسبورج أمام محكمة محلفين في باريس اعتبارًا من اليوم الخميس، بعد أكثر من خمس سنوات من العملية الإرهابية.

وقُتل خمسة أشخاص وأصيب 11 آخرون في الهجوم.

وهاجم شريف شيكات 29 عامًا أشخاصًا بسلاح ناري وسكين كبير في أزقة وساحات المدينة في صخب وضجيج ما قبل عيد الميلاد مساء يوم 11 ديسمبر 2018.

وتمكن في البداية من الفرار في سيارة أجرة وبعد يومين، وبعد مطاردة في منطقة الحدود الفرنسية الألمانية، قتل في تبادل لإطلاق النار مع ضباط في حي نيودورف في ستراسبورج.

وأعلن تنظيم داعش في وقت لاحق عن مسئوليته عن الهجوم وكان "شيكات" قد أقسم بالولاء للتنظيم في تسجيل مصور. وتم العثور على التسجيل على وحدة تخزين (يو إس بي) في شقته.

ومن المقرر أن تستمر المحاكمة في باريس حتى 5 أبريل، ويواجه المتهمون أحكامًا بالسجن لمدد طويلة ويفترض الادعاء أن ثلاثة منهم لم يعرفوا شيئًا عن خطط الإرهابي.

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