الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

ماكرون وسيدة فرنسا الأولى يستقبلان مبابى فى الإليزية.. (فيديو)

ماكرون ومبابى
ماكرون ومبابى

استقبل الرئيس الفرنسي وزوجة سيدة فرنسا الأولى بريجيت ماكرون اللاعب الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان، عند وصوله إلى قصر الإليزيه.

 

وصل الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان الي قصر الاليزيه لتلبية دعوة العشاء التي وجهها له الرئيس الفرنسي ماكرون.

وكانت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية أعلنت عن جلسة عشاء، الثلاثاء، فى قصر الإليزيه، والتى استدعى فيها إيمانويل ماكرون رئيس فرنسا، كلا من كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي، وناصر الخليفي رئيس النادى، على هامش زيارة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني للرئيس الفرنسى.

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