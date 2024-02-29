انتقاد لرئيسة المفوضية الأوروبية بسبب استخدامها طائرة خاصة 23 مرة

تواجه رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين انتقادات بسبب استخدامها طائرة خاصة 23 مرة العام الماضي.

ويضعها هذا متقدمة بفارق كبير على المفوضين الـ27، حيث قامت المفوضية ككل بـ 29 رحلة فقط من هذا القبيل في عام 2023، وفقًا لوثيقة طلبها عضو البرلمان الأوروبي زعيم حزب دي لينكه اليساري المتطرف في ألمانيا مارتن شيرديفان.

ووفقًا لمدونة قواعد السلوك للمفوضين، يجب استخدام الطائرات الخاصة فقط في حالات استثنائية.

جوزيب بوريل سافر بطائرة خاصة مرتين فقط خلال هذه الفترة

وسافر مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بطائرة خاصة مرتين فقط خلال هذه الفترة، وفقًا للوثيقة.

وبحسب القائمة، من بين رحلات فون دير لاين على متن طائرة خاصة في عام 2023، كانت هناك ثلاث رحلات بين بروكسل وستراسبورج.

وهناك خطوط قطارات تستغرق أقل من خمس ساعات للرحلة، حسبما قال شيرديفان لمجلة دير شبيجل الألمانية.

وتنص مدونة قواعد السلوك للمفوضين على أنه يجب النظر بعناية في جميع الخيارات، بما في ذلك الجدولة البديلة، بحيث لا يُنظر للطائرة الخاصة إلا كملاذ أخير.

وقال زعيم حزب دي لينكه اليساري المتطرف لـ"دير شبيجل": إنه لأمر مخزٍ أن رئيسة المفوضية لا تزال تعتمد على طائرات خاصة في مواجهة أزمة المناخ.

أوكرانيا تتصدر حملة أورسولا فون دير لاين لولاية ثانية لرئاسة المفوضية

يذكر أن رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، جعلت مسألة تعزيز القدرات الدفاعية للاتحاد الأوروبي محورًا رئيسيًا لحملتها للترشح لولاية ثانية كرئيسة للمفوضية، وذلك في الوقت الذي يكافح فيه الاتحاد الأوروبي في مواجهة تحديات من الغزو الروسي لأوكرانيا إلى العودة المحتملة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وحددت فون دير لاين (65 عامًا)، والتي فازت بتأييد حزبها المسيحي الديمقراطي الألماني تيار يمين الوسط بالإجماع، خلال اجتماع عقد في برلين، الأولويات ومن بينها قطاع الدفاع وفرض قيود على الهجرة غير الشرعية إلى الاتحاد الأوروبي.