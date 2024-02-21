بالصور.. مصر للطيران تنقل بعثة نادى الأهلى على متن طائرة خاصة إلى غانا

أقلعت منذ قليل من مطار القاهرة الدولي رحلة خاصة لمصر للطيران رقم MS3911 بأحدث طائرات الشركة من طراز إيرباص A320neo متجهة إلي مطار كوماسي بدولة غانا وذلك لنقل بعثة فريق الكرة بنادى الأهلي لمواجهة فريق ميدياما الغانى فى السادسة مساء الجمعة المقبل بإذن الله، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.

وقد شهد تشغيل هذه الرحلة تجهيزات فنية وإجراءات من فرق عمل مصر للطيران للحصول علي تصاريح استثنائية للهبوط في مطار كوماسي المخصص للطيران الداخلي فقط بدلا من مطار العاصمة أكرا حرصا علي راحة جميع أفراد البعثة.





توقيع برتوكولات تعاون مع ممثلي كبري شركات السياحة في إيطاليا



وكانت قد شاركت مصرللطير ممثلة في مكتبها الإقليمي بإيطاليا في فعاليات معرض ميلانو السياحي الدولي BIT المُقام حاليًا في إيطاليا خلال الفترة من 4 إلى 6 فبراير 2024 بمدينة ميلانو.

ومن جانبه، أكد الطيار محمد موسي، رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، أن مشاركة الشركة في المعرض هذا العام تأتي في إطار اهتمام مصرللطيران بالتواصل المستمر مع منظمي الرحلات الإيطاليين لعرض أحدث خدمات الشركة وتطورات أسطول وشبكة تشغيل مصرللطيران الدولية والداخلية التي تتمتع بها مصر من خلال موقعها الجغرافي وما يشهده قطاع الطيران المدني في مصر من تطورات، بالإضافة إلى عرض الاستراتيجية البيعية والتسويقية لجذب مزيد من حركة الركاب الوافدة للمقاصد السياحية بمصر وحركة الركاب الدولية العابرة عبر مطار القاهرة الدولي بخلاف التسويق للسياحة العلاجية بالتعاون مع مستشفي مصرللطيران.

وخلال فاعليات المعرض تم بحث فرص التعاون بين مصرللطيران ومنظمي الرحلات السياحية علي التشغيل المباشر من روما وميلانو لبعض المقاصد السياحية في مصر بدءًا من موسم شتاء 2024/2025 ودعوة منظمي الرحلات السياحية للترويج لمصرللطيران من خلال تنفيذ الحملات الدعائية المشتركة وتنظيم الزيارات التعريفية لممثلي شركات السياحية الإيطالية لزيارة المقاصد السياحية في مصر وتعريفهم بما تتمتع به الشركة من مقومات وتطور للخدمات وتنوع للأسطول وشبكة تشغيل مصرللطيران الدولية والداخلي.

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