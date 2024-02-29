تفاصيل اتفاق بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي في الكونجرس لتجنب الإغلاق الحكومي

توصل الديموقراطيون والجمهوريون في الكونجرس الأمريكي، ومجلس الشيوخ، إلى اتفاق مبدئي على تمديد الميزانية الفيدرالية بضعة أيام تجنبا لخطر توقف عدد من الخدمات الحكومية العامة في البلاد.

وبحسب "واشنطن تايمز"، فإن الطرفين قالا فيه نحن متفقون على أن الكونجرس يجب أن يعمل بطريقة مشتركة بين الحزبين لتمويل حكومتنا، وأن الاتفاق يمدد جزءا من الميزانية الحالية لمدة أسبوع واحد حتى 8 مارس وجزءا آخر حتى 22 من الشهر نفسه.

خلافات بشأن اعتماد مشروع قانون المالية لعام 2024

وتسود منذ أشهر خلافات في الولايات المتحدة بشأن اعتماد مشروع قانون المالية لعام 2024، ونتيجة ذلك، لم يتسن سوى تمرير سلسلة من مشروعات القوانين لتمديد الميزانية الفدرالية الأمريكية بضعة أيام أو أشهر في كل مرة.

ويترتب على إغلاق الحكومة تداعيات كبيرة أهمها، عدم دفع أجور مراقبي الحركة الجوية، وتوقف بعض الوكالات الحكومية عن العمل، وإغلاق المتنزهات الوطنية والعديد من المرافق الحكومية في البلاد.

بايدن يجتمع مع أعضاء من الكونجرس في البيت الأبيض

وفي وقت سابق اجتمع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع كبار أعضاء الكونجرس في البيت الأبيض، بينما ينفد الوقت قبل التوصل إلى اتفاق لتجنب إغلاق جزئي آخر للحكومة.

وقالت كارين جان بيير، السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، إن بايدن يعتزم مناقشة إبقاء التمويل الفيدرالي والتأكيد على طلباته للحصول على مساعدات بمليارات الدولارات لأوكرانيا وإسرائيل.

وتعطل مشروع قانون الإنفاق بسبب مطالب المشرعين اليمينيين المتشددين في مجلس النواب، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تقييد الوصول إلى الإجهاض، والتي لن يدعمها العديد من الأعضاء، وفق ما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.

مفاوضات على طريقة إنفاق الأموال الفيدرالية

ودفع المحافظون المتشددون الحكومة إلى حافة الإغلاق أو الإغلاق الجزئي ثلاث مرات في الأشهر الستة الماضية، حيث يحاولون الفوز بمزيد من تخفيضات الإنفاق وشروط وكيفية إنفاق الأموال الفيدرالية.

نتيجة ذلك، اعتمد الكونجرس على مشاريع قوانين الإنفاق المؤقتة قصيرة المدى التي أقرها ائتلاف من المشرعين من الحزبين لإبقاء الحكومة مفتوحة، وهو ما أدى إلى تأجيل اتفاق طويل الأجل في كل مرة.