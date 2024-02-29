25 نائبا أمريكا يحثون بلينكن على التحرك لحماية الصحفيين ف غزة

وجه أكثر من عشرين نائبا ديمقراطيا أميركيا في مجلس النواب رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، طالبوه فيها باتخاذ خطوات ملموسة لحماية سلامة الصحفيين، وحرية الصحافة في قطاع غزة، بعد منع المراسلين الأجانب بشكل أساسي، وارتفاع الوفيات بين المدنيين خلال حرب إسرائيل على القطاع.

وأعرب النواب، خلال الرسالة، عن قلقهم بشأن التحديات الكبيرة التي تواجه حرية الصحافة خلال الحرب الحالية في غزة، مشيرين إلى أنه منذ 7 أكتوبر قُتل ما لا يقل عن 88 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام خلال النزاع، بالإضافة إلى 83 صحفيا فلسطينيا وثلاثة صحفيين لبنانيين قُتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي في غزة ولبنان.

وأكد النواب أنه بينما «تقوم إسرائيل بعمليات في قطاع غزة، فإننا نطلب منكم العمل مع الحكومتين الإسرائيلية والمصرية على حماية حرية الصحافة، وضمان قدرة الصحفيين على تنفيذ دورهم المهم للغاية».

الجيش الإسرائيلي يقيد تحركات الصحفيين

وأشارت الرسالة إلى أنه مع «مقتل عدد من الصحفيين في ثلاثة أشهر أكبر من أي وقت مضى في بلد واحد على مدى عام كامل، فإننا لا نزال نشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذ خطوات كافية لحماية حياة السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك الصحفيون». وأكدوا ضرورة بذل المزيد من الجهود، لمعالجة التحديات الفريدة التي يواجهها الصحفيون في غزة.