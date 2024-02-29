الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

25 نائبا أمريكا يحثون بلينكن على التحرك لحماية الصحفيين ف غزة

أنتوني بلينكن
أنتوني بلينكن

وجه أكثر من عشرين نائبا ديمقراطيا أميركيا في مجلس النواب رسالة إلى وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، طالبوه فيها باتخاذ خطوات ملموسة لحماية سلامة الصحفيين، وحرية الصحافة في قطاع غزة، بعد منع المراسلين الأجانب بشكل أساسي، وارتفاع الوفيات بين المدنيين خلال حرب إسرائيل على القطاع.

 

وأعرب النواب، خلال الرسالة، عن قلقهم بشأن التحديات الكبيرة التي تواجه حرية الصحافة خلال الحرب الحالية في غزة، مشيرين إلى أنه منذ 7 أكتوبر قُتل ما لا يقل عن 88 صحفيًا وعاملًا في مجال الإعلام خلال النزاع، بالإضافة إلى 83 صحفيا فلسطينيا وثلاثة صحفيين لبنانيين قُتلوا نتيجة القصف الإسرائيلي في غزة ولبنان.

 

وأكد النواب أنه بينما «تقوم إسرائيل بعمليات في قطاع غزة، فإننا نطلب منكم العمل مع الحكومتين الإسرائيلية والمصرية على حماية حرية الصحافة، وضمان قدرة الصحفيين على تنفيذ دورهم المهم للغاية».

الجيش الإسرائيلي يقيد تحركات الصحفيين
وأشارت الرسالة إلى أنه مع «مقتل عدد من الصحفيين في ثلاثة أشهر أكبر من أي وقت مضى في بلد واحد على مدى عام كامل، فإننا لا نزال نشعر بالقلق إزاء عدم اتخاذ خطوات كافية لحماية حياة السكان المدنيين في غزة، بما في ذلك الصحفيون». وأكدوا ضرورة بذل المزيد من الجهود، لمعالجة التحديات الفريدة التي يواجهها الصحفيون في غزة.

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

عاجل.. أول رد من شيرين عبدالوهاب حول عودتها لـ"حسام حبيب"

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

وزير التموين يزف بشرى سارة للمصريين بعد صفقة رأس الحكمة

عاجل.. روسيا تهدد بإجراءات عسكرية وفنية ردًا على انضمام السويد للناتو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية