ارتقاء 50 شهيدا في اليوم 146 للعدوان الإسرائيلى على غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 146 من عدوانه على قطاع غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي في المناطق الوسطى من قطاع غزة وجنوبه، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من السكان، مبينة وصول جثامين 47 شهيدًا إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح ومخيمي البريج والنصيرات وبلدة القرارة وغربي خان يونس.

وأفادت وزارة الصحة في غزة، مساء الأربعاء، بارتفاع حصيلة الضحايا إلى 29 ألفًا و954 شهيدًا، و70 ألفًا و325 إصابة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.

أبرز التطورات خلال الساعات الماضية

شن غارات مكثفة على المناطق الغربية لمخيم خان يونس وسط إطلاق نار مكثف من الدبابات.

إطلاق نار المدفعية بشكل كثيف في محيط جامعة الأقصى غرب خان يونس.

شن غارات على منطقة المعسكر بخان يونس.

تجدد القصف المدفعي على المناطق الشرقية لمدينة رفح.

شن سلسلة غارات على مخيمي النصيرات والبريج وسط القطاع، ما أدى إلى ارتقاء 25 مواطنًا على الأقل غالبيتهم من الأطفال والنساء، ولا زال هناك عشرات المفقودين.

شن غارات على بلدة القرارة شمال مدينة خان يونس جنوب القطاع، ما أدى إلى ارتقاء ما لا يقل عن 6 مواطنين وإصابة آخرون.

قصف كل من يقترب من منطقة السطر وقرب مجمع ناصر الطبي.

أوضاع مأساوية يعيشها سكان القطاع

بالإضافة إلى ما سبق، أعلن مدير مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، وفاة 7 أطفال في المستشفى بسبب سوء التغذية والجفاف.

كما أعلن أن هناك سرعة رهيبة في انتشار الكبد الوبائي بين الأطفال شمال القطاع، نتيجة سوء التغذية ونخشى من خروج الوضع عن السيطرة مع توقف المستشفيات عن العمل.

ويعيش عشرات آلاف المواطنين في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، في أوضاع كارثية وصعبة، في ظلّ تفشّي الجوع.