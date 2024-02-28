ارتفاع حصيلة ضحايا المجاعة بين أطفال غزة إلى 6 شهداء

أعلن الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة، عن استشهاد طفلين في مجمع الشفاء الطبي نتيجة الجفاف وسوء التغذية.

وأكد "القدرة" على ارتفاع حصيلة شهداء المجاعة بين الأطفال إلى 6 شهداء نتيجة الجفاف وسوء التغذية، مطالبًا المؤسسات الدولية بالتحرك الفوري لمنع الكارثة الإنسانية شمال قطاع غزة.

وحمل "القدرة" المجتمع الدولي مسئولية ما يحدث في غزة، قائلًا: "المجتمع الدولي أمام اختبار أخلاقي وإنساني لوقف الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال في قطاع غزة".

استمرار الجرائم بحق المدنيين بغزة

ومنذ 7 أكتوبر 2023، ترتكب إسرائيل جرائم حرب ضد المدنيين في غزة، وتفرض حصارًا عليهم.

وأعلنت الخارجية القطرية، اليوم، عن أن كلًا من قطر وفرنسا تؤكدان في بيان مشترك رفضهما لما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من قتل وتجويع.

فيما أعرب أمير دولة قطر والرئيس الفرنسي عن قلقهما إزاء استمرار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والوضع الإنساني الكارثي بغزة.

وشدد أمير دولة قطر والرئيس الفرنسي، على معارضتهما شن هجوم على رفح ودعا لفتح المعابر للسماح بإيصال الإمدادات الغذائية، متعهدين بتقديم 200 مليون دولار لدعم الشعب الفلسطيني.