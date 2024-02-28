شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف خان يونس والنصيرات

استشهد ما لا يقل عن 6 مواطنين وأصيب آخرون، إثر قصف إسرائيلي استهدف بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب قطاع غزة.

كما استشهد أكثر من 8 مواطنين وجرح آخرون، إثر قصف استهدف مربعًا سكنيًا بالمخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة.

وأطلق طيران الاحتلال صاروخين على الأقل نحو مربع سكني في المخيم، ما أسفر عن شهداء وجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى العودة، وفقًا لوكالة وفا الفلسطينية.

وكانت مدفعية الاحتلال، أطلقت قذائفها تجاه أحد مباني مجمع ناصر الطبي في خان يونس، ما أدى إلى اشتعال النيران فيه.

وفي السياق، تمكنت الطواقم الطبية والدفاع المدني، من انتشال جثمان شهيدة، بعد يومين من قصف إسرائيلي استهدف منزل عائلتها في رفح، فيما وصل عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم اليوم في خان يونس إلى 14 شهيدًا.

الجامعة العربية: نعمل من أجل الوقف الفورى لإطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة

وفي وقت سابق، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، على استمرار العمل من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات بشكل عاجل ومستدام إلى قطاع غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح الأمين العام للجامعة العربية، أن معالجة الكارثة الإنسانية التي تسبب فيها العدوان الإسرائيلي لا يمكن أن تتم بمعزل عن تسوية تحمل أفقًا سياسيًا لبزوغ الدولة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقبل قليل، تلقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، رسالة خطية من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، تضمنت رفضًا فلسطينيًا قاطعًا لما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من مبادئ اليوم التالي للحرب.

وناشد الرئيس الفلسطيني، في رسالته للأمين العام للجامعة العربية، مواصلة العمل لوقف إطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال الإسرائيلية من غزة.