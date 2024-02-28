محلل سياسى يعلق على التصعيد فى لبنان وعلاقته بحرب غزة

علق الدكتور إبراهيم ريحان، المحلل سياسي، علي تصاعد الأحداث في الأراضي اللبنانية وعلاقته بالحرب في قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "القاهرة الإخبارية"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك ارتباطًا وثيقًا بين ما يحدث في الجبهة اللبنانية وما يحدث في الأراضي الفلسطينية وخاصة قطاع غزة.

وأضاف أن حزب الله اللبناني يربط ما يحدث على الحدود اللبنانية وما يحدث في قطاع غزة، واليوم الفصائل الفلسطينية أطلقت صواريخ علي مستوطنات الشمال في اسرائيل، وعلى قواعد في الشمال المحتل.

وأشار إلى أن هناك رأيًا ينظر للأمر على أنه يحسن شروط التفاوض التي تجري حول قطاع غزة، وتأكيد على ربط الجبهتين بين لبنان وفلسطين.