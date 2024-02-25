الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

قالت إن مصر لا تبيع أصولها

الحكومة: لا سرية في صفقة "رأس الحكمة" وعرضنا كل التفاصيل

صفقة رأس الحكمة
صفقة رأس الحكمة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء إن رئيس الوزراء أكد أن صفقة رأس الحكمة شهادة ثقة للدولة.

وأضاف "متحدث الوزراء"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية صدى البلد أن الحكومة تتابع الإجراءات التنفيذية لبدء مشروع رأس الحكمة.

أشار إلى أن صفقة رأس الحكمة يمكن تكرارها لزيادة معدلات التنمية، مؤكدا أنه لا توجد أي سرية في صفقة رأس الحكمة وتم عرض كل التفاصيل.

وأكد أنه لا توجد أي بنود سرية في صفقة رأس الحكمة، وسيتم إنشاء شركة مساهمة مصرية في مشروع رأس الحكمة تخضع للقوانين المصرية، موضحًا أن صفقة رأس الحكمة مشروع تنموي ضخم عملاق يشمل مخططات عمرانية.

وواصل أن رئيس الوزراء تفاوض بصورة مباشرة مع الجانب الإماراتي بشأن صفقة رأس الحكمة، مؤكدًا أن مصر لا تبيع أصولها وصفقة رأس الحكمة شراكة مع الإمارات.

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