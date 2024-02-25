الفنانة فرح الزاهد: "عمرى ما أتنازل عن حاجة عشان راجل"

كشفت الفنانة الشابة فرح الزاهد عن عدد من كواليس حياتها الفنية والشخصية.

وقالت فرح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع عبر فضائية"cbc"، مساء اليوم:"عمري ما أتنازل عن حاجة عشان راجل.. الست بتقوى بشغلها".

أضافت: "طبيعي أي حد هيقارن بينى وبين هنا الزاهد في الشخصية العادية، والناس فاضية علي السوشيال ميديا، وأول ما مثلت عارفة إن ده هيحصل".

وتابعت "أنا منظمة زيادة عن اللزوم ودي حاجة لطيفة، وعندى وسواس قهري في النظام، بعاني من النظام".