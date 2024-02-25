فرح الزاهد: اكتسبت خبرة كبيرة من إسعاد يونس فى "عصابة عظيمة"

قالت الفنانة فرح الزاهد إن المقارنة بينها وبين شقيقتها هنا شيء عادي وكثيرًا ما يتعرضن للمقارنات في أقل التفاصيل حتى المقارنة تكون في الشخصيات العادية بعيدا عن التمثيل: "المقارنة شىء عادي وأنا منظمة جدا في البيت وعندي وسواس قهري في النظام".

وعبرت فرح، خلال حوار مع برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، على قناة سي بي سي، عن سعادتها بتجربة فيلم عصابة عظيمة: "كنت محتاجة فيلم زي عصابة عظيمة وسعيدة جدا بالتجربة دي والشغل مع المخرج وائل إحسان مختلف وهو عمل أعمال تربينا عليها".

وتابعت "إسعاد يونس سوبر استار وكل مشهد في الفيلم كان صعبا واكتسبت خبرة منها ممكن لو قعدت كذا عمل مخدهاش وكنت محتاجة خبرة عصابة عظيمة واسعاد يونس هي أم العمل ومتواضعة جدا وتشجع كل اللي بيشتغل معاها".