استعرض برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المُذاع عبر فضائية" سي بي سي"، مساء الأحد، تقرير فيديو عن مصبغة الدرب الأحمر.. تاريخ يمتد لأكثر من 100 عام في إنتاج الخيوط.

وقال التقرير “إن لكل يوم معني ومغني بس بداخلها خلية نحل تعمل وهذه المصبغة استمرت لأكل من 100 سنة تنتج خيوط تتمتع بألوان زاهية ومبهجة تبدعها أنامل مصرية أصيلة”.

وتابع "الشغلانة دي توارثتها أجيال ورا أجيال أب عن جد، بداخل نفس المكان الذي يرصد تاريخ صباغة الخيوط في مصر، وهذه المصبغة تم إنشائها في عهد الملك فؤاد في 1901 وتعمل لأكثر من 100 سنة".