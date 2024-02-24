بعد رأس الحكمة.. خالد الجندى: مصر غير قابلة للبيع ولا للشراء

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الصفقة الكبرى الاستثمارية بين مصر والإمارات بشأن رأس الحكمة.

وقال خلال تقديم برنامجه" لعلهم يفقهون "، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن مشروع رأس الحكمة استجابة لدعوات المصريين برفع الغلاء.

وأضاف: "لا أخفي عليكم أمرين هو الفرحة الكبيرة باستجابة الدعوات من الله سبحانه وتعالى، والشماتة في الذين خسروا اليقين بالله، والذين اهتزت ثقتهم بالله، والذين ضعفت قوة اليقين لديهم".

وتابع: "أنا أول واحد كنت بقول يا جماعة اربطوا الأزمة باليقين بالله، اربط الأزمة بالجبار مش بالدولار، اربطوا أزمة الدولار بالواحد القهار".

وواصل: "مصر لم ولن تموت، مصر لم ولن تنتهي، مصر غير قابلة للبيع ولا للشراء".