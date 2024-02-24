السبت 24 فبراير 2024
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يوسف زيدان لـ"الشاهد": الجماعات الدينية تؤثر على العقول بالخرافات والمتاجرة بالأحلام

يوسف زيدان
يوسف زيدان

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن الجماعات الدينية تؤثر على العقول بالخرافات والمتاجرة بالأحلام.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": لم أكن مع فكرة وجود أكشاك الفتوى في محطات المترو".

وأشار إلى أن أفلاطون وهيجل هما تاريخ الفلسفة ويتم دراستهما بالجامعة.

وأكد أن الدكتور مصطفى محمود مر بتجربة حياتية وأزمات شخصية، متابعًا: "مصطفى محمود وجد نفسه من حياة الزهد.. والعلم والايمان كان مطلوبا جماهيريًا".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.

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