السبت 24 فبراير 2024
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يوسف زيدان لـ"الشاهد": الجماعات الدينية تؤثر على العقول بالخرافات والمتاجرة بالأحلام

يوسف زيدان
يوسف زيدان

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان إن العقل المصري يقاوم الاختلال، لأن الفكر لا يمكن أن يستقيم إلا من خلال اللغة والمنطق، ونحن لدينا مشكلة كبيرة في اللغة.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": “الجماعات الدينية تؤثر علي العقول بالخرافات والمتاجرة بالأحلام”.

وتابع: "بالخرافة من خلال رؤية أحلام الناس ويتاجر فيها فيعدان بالحور العين ويلهم خيال الشاب الذي لا يقدر علي الزواج أو ويذهب لتفجير نفسه ببساطة، وهو يعد بما لا يملك والاستجابة بسبب الضغط، لأن الضغط عندما يطغي عليك ولا نجد أي دعم ذهني أو فكري أو إنساني أو مادي أو معنوي، والعشوائيات كانت مرتعًا للجماعات الدينية بسبب غياب النظام الاجتماعي فهو يأتي بنظام أنه يترك ذقنه، ليكون تقيًا، ويلبس جلابية بسبب السنة ولكن عنده قدر ما من النظام".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال. 

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