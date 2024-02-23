يوسف زيدان لـ"الشاهد": لم أكن مع فكرة وجود أكشاك الفتوى فى محطات المترو

قال الكاتب والمفكر والأديب والدكتور يوسف زيدان، إن الجماعات الدينية تؤثر على العقول بالخرافات والمتاجرة بالأحلام.

وأضاف خلال حواره لبرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "لم أكن مع فكرة وجود أكشاك الفتوى في محطات المترو".

وتابع: "وهنا يأتي دور شيخ المسجد ويضع الميكروفون على مكان عالٍ ولكن في النهاية هناك نمط ونظام، لأن الحكومة الرسمية أو أدوات الضبط الاجتماعي الرسمية فاعلة فهو يلجأ للضبط العرفي في شيخ المسجد، وهو طول الوقت يحتاج في تفاصيل حياته لفتوي شيخ المسجد، وحتى وقت قريب كان هناك مصطلح اسأل الفقيه وهو ما سيجيبك، ومن كام سنة كان هناك أكشاك الفتوى، لم أكن مع فكرة وجود أكشاك الفتوى في محطات المترو، ويكون أكثر سؤال مجدي يعقوب هيدخل الجنة أم النار".

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال.