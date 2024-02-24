السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"ألف مليون تحية".. خالد الجندى: الرئيس السيسى يعمل فى صمت وحكمة لرخاء البلاد

خالد الجندي
خالد الجندي

علق الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على الصفقة الكبرى الاستثمارية بين مصر والإمارات بشأن رأس الحكمة.

وقال خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، والمذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، إن مصر لا تباع ولا تشتري مصر أكبر وأغلى من هذا الهراء الذي يروجه لقطاء الأوطان ومعدومو الانتماء، وفاقدو الأهلية وفاقدو التربية الذين شهروا بمصر.

وأضاف: "هيهات البلاد التي رويت بدماء الشهداء لا تباع، البلاد التي ضحى من أجلها الملايين والملايين لا تباع، والبلاد التي نجحت في الصمود رغم انهيار كل دول العالم".

وتابع: "مصر التي فيها خير خلق الله، مصر التي فيها الكنيسة، ولا يوجد في العالم عنده حب وانتماء لهذا البلد زي المصريين، والرئيس السيسي يعمل في صمت وحكمة لرخاء البلاد، ألف مليون تحية للرجل الذي لم يخذل بلده".

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