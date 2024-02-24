السبت 24 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بشاير "رأس الحكمة".. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات

رأس الحكمة
رأس الحكمة

أكد اللواء عبدالسلام عبدالجواد عضو شعبة  السيارات بالغرفة التجارية، أن أسعار السيارات مرتبطة بسعر الدولار، موضحًا أن السيارات يتم تسعيرها بسعر الدولار الموجود في السوق، وليس سعر الدولار الموجود في البنوك.

وأضاف عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن عدم وفرة الدولار في البنوك يجعل المستورد يتجه للسوق السوداء، ولذلك هناك سيارات ارتفعت ووصل سعرها لمليون جنيه وأكثر.

وكشف عن أنه في حالة فتح الاعتمادات المستندية للشركات ستكون هناك انخفاضات في أسعار السيارات، وأنه في حالة وفرة الدولار بالبنوك سيكون هناك انخفاض في سعر السيارات، وأنه من المتوقع أن تكون هناك انفراجة في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تكلفة السيارة بشكل عام مرتفعة، وذلك بسبب الدولار، ولكن وفرة الدولار سينتج عنها انخفاض بالأسعار.

عاجل.. بشاير "رأس الحكمة".. الدولار ينهار لـ40 جنيهًا ومفاجأة عن أسعار الذهب

السيارات الدولار السيارة الغرفة التجارية

مواد متعلقة

بشائر "رأس الحكمة".. شعبة الذهب توجه نصيحة عاجلة للمواطنين

شراكة واستثمار.. المجتمعات العمرانية عن رأس الحكمة: مصر لا تبيع أرضها

المجتمعات العمرانية: مشروع رأس الحكمة إنجاز غير مسبوق.. ونعمل وفق مخطط لجذب الاستثمارات

"ألف مليون تحية".. خالد الجندى: الرئيس السيسى يعمل فى صمت وحكمة لرخاء البلاد

بعد رأس الحكمة.. خالد الجندى: مصر غير قابلة للبيع ولا للشراء

الشيخ خالد الجندى: مشروع "رأس الحكمة" تأييد ونصر من الله لمصر 

يوسف زيدان لـ"الشاهد": الجماعات الدينية تؤثر على العقول بالخرافات والمتاجرة بالأحلام

يوسف زيدان لـ"الشاهد": لم أكن مع فكرة وجود أكشاك الفتوى فى محطات المترو

الأكثر قراءة

بشاير "رأس الحكمة".. الدولار ينهار لـ40 جنيهًا ومفاجأة عن أسعار الذهب

عاجل.. مجتمع الأعمال: توقعات بإبرام 4 صفقات كبرى على غرار «رأس الحكمة»

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

مشروع القرن المصرى.. أهالى مطروح: «رأس الحكمة» يُحوّل المحافظة إلى أهم وجهة سياحية

عاجل.. أسرار مخطط تنمية الساحل الشمالى الغربى: استيعاب 34 مليون نسمة.. وتوفير ملايين من فرص العمل

أول تعليق من مدرب بيراميدز بعد الخروج من دورى أبطال إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

أحمد عاشور

نحن لا نبيع أرض الوطن

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة