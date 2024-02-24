بشاير "رأس الحكمة".. مفاجأة سارة بشأن أسعار السيارات

أكد اللواء عبدالسلام عبدالجواد عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن أسعار السيارات مرتبطة بسعر الدولار، موضحًا أن السيارات يتم تسعيرها بسعر الدولار الموجود في السوق، وليس سعر الدولار الموجود في البنوك.

وأضاف عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن عدم وفرة الدولار في البنوك يجعل المستورد يتجه للسوق السوداء، ولذلك هناك سيارات ارتفعت ووصل سعرها لمليون جنيه وأكثر.

وكشف عن أنه في حالة فتح الاعتمادات المستندية للشركات ستكون هناك انخفاضات في أسعار السيارات، وأنه في حالة وفرة الدولار بالبنوك سيكون هناك انخفاض في سعر السيارات، وأنه من المتوقع أن تكون هناك انفراجة في الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن تكلفة السيارة بشكل عام مرتفعة، وذلك بسبب الدولار، ولكن وفرة الدولار سينتج عنها انخفاض بالأسعار.