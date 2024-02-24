شراكة واستثمار.. المجتمعات العمرانية عن رأس الحكمة: مصر لا تبيع أرضها

علق وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، على الصفقة الاستثمارية الأضخم في تاريخ مصر بتطوير مشروع رأس الحكمة.

وقال وليد عباس في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "الاستثمار في رأس الحكمة يتم وفق نصوص القوانين المصرية، وقانون هيئة المجتمعات يتيح الاستثمار في مشروعات تنموية مع مستثمر محلي أو أجنبي".

وأضاف وليد عباس: "العائد الذي تحصل عليه مصر من مشروع رأس الحكمة مغرٍ، ومصر لا تبيع أرضها، لكن المشروع عبارة عن شراكة مع مستثمرين أجانب".

وتابع وليد عباس: "نحن أمام شراكة مع الجانب الإماراتي، وليس بيعًا للأرض أو الأصول المصرية، بل هو استثمار".

وأكمل وليد عباس: "لدينا اتفاقيات كثيرة مع مستثمرين أجانب في عدة مناطق بالجمهورية، تحقق تنمية، وتوفر فرص عمل كثيرة".