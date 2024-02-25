فرح الزاهد: "أنا معنديش فيسبوك والسوشيال بتجيب اكتئاب"

كشفت الفنانة الشابة فرح الزاهد جملة من كواليس حياتها الفنية والشخصية.

وقالت فرح، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية"CBC"، مساء اليوم:"السوشيال ميديا يا جماعة بتجيب اكتئاب.. أنا حتى معنديش فيسبوك".

أضافت: "في أوقات تستفيد من السوشيال ميديا ومحدش بيحب يشير الفشل بتاعه، وتلاقي كل الناس ناجحة فاجئة، فتحس إنك أقل من الناس، والناس بتقيس علي كده حياتها الحقيقية".

وتابعت "عمري ما أتنازل عن حاجة عشان راجل.. الست بتقوى بشغلها".