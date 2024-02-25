الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

تحرك هام من الحكومة لتخفيض وضبط الأسعار

الحكومة
الحكومة

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على توفير السلع الاستراتيجية ومنها الأدوية. 

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم بحث توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بالإفراج عن السلع الاستراتيجية فورًا، مؤكدًا أن 1.3 مليار دولار إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية الموجودة لدى الجمارك.

وأوضح أن توفير التمويل اللازم للإفراج عن السلع الاستراتيجية لتخفيض الأسعار، لافتًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع وضبط الأسعار في الأسواق.

واسترسل أنه سيتم تدوين أسعار السلع الاستراتيجية عليها لضبط الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على سرعة ضبط الأسعار في الأسواق، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير الحصيلة الدولارية لتمكنها من استيفاء الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن اجتماع الحكومة أكد ضرورة الإفراج عن السلع الاستراتيجية والأعلاف، موضحًا أنه تمت مناقشة دراسة السعر العادل والمناسب بشأن إردب القمح.

مواد متعلقة

تخفيض الأسعار تدريجيًا.. أحمد موسى يعلن مفاجأة سارة للمواطنين

فرح الزاهد: اكتسبت خبرة كبيرة من إسعاد يونس في "عصابة عظيمة"

"المتحدة" تقدم مسلسلات كرتون للأطفال فى سباق دراما رمضان

فرح الزاهد: "أنا معنديش فيسبوك والسوشيال بتجيب اكتئاب"

إطلاق النسخة الثالثة من ملتقى "قوتها" بحضور نجوم الفن والمجتمع

مصبغة الدرب الأحمر.. تاريخ يمتد لأكثر من 100 عام في إنتاج الخيوط

الفنانة فرح الزاهد: "عمرى ما أتنازل عن حاجة عشان راجل"

نتنياهو: لا خلاف مع واشنطن بشأن الحاجة لإجلاء المدنيين من رفح

الأكثر قراءة

عاجل.. مظاهرات فى تل أبيب للمطالبة بإعادة المحتجزين وإسقاط حكومة نتنياهو

محمد الباز يكتب: رد الشبهات عن مشروع تطوير رأس الحكمة

بعد رأس الحكمة.. صحف سعودية تكشف عن صفقة ضخمة بشأن «رأس جميلة» بشرم الشيخ

عاجل.. منصف سليمان: إصدار قانون الأحوال الشخصية للأقباط يونيو المقبل (حوار)

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

بشائر الخير.. "المركزى" يخاطب البنوك لحصر مستندات تحصيل بضائع الموانئ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

هذيان الإخوان

سيد الابنودى

كيف تدعم هيئة الثروة المعدنية مشروع رأس الحكمة؟

محمود خليل

«العريشى».. و«العروسى»

ماجد حبته

أنت تسأل.. وكيمت تجيب

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم