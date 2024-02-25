تحرك هام من الحكومة لتخفيض وضبط الأسعار

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة حريصة على توفير السلع الاستراتيجية ومنها الأدوية.

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتى"، مع الإعلامي أحمد موسى، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن اجتماع رئيس الوزراء اليوم بحث توفير التمويل المطلوب من النقد الأجنبي للسلع الاستراتيجية والأدوية.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بالإفراج عن السلع الاستراتيجية فورًا، مؤكدًا أن 1.3 مليار دولار إجمالي قيمة السلع الاستراتيجية الموجودة لدى الجمارك.

وأوضح أن توفير التمويل اللازم للإفراج عن السلع الاستراتيجية لتخفيض الأسعار، لافتًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير السلع وضبط الأسعار في الأسواق.

واسترسل أنه سيتم تدوين أسعار السلع الاستراتيجية عليها لضبط الأسواق، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على سرعة ضبط الأسعار في الأسواق، لافتًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير الحصيلة الدولارية لتمكنها من استيفاء الاحتياجات الضرورية للمواطنين.

ولفت المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن اجتماع الحكومة أكد ضرورة الإفراج عن السلع الاستراتيجية والأعلاف، موضحًا أنه تمت مناقشة دراسة السعر العادل والمناسب بشأن إردب القمح.