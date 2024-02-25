الأحد 25 فبراير 2024
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رشوان: اجتماع ممثلي الحوار الوطنى مع مدبولي "مثمر للغاية"

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني إن اجتماع رئيس الوزراء مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني من الاجتماعات المهمة التي تعكس اهتمام الدولة المصرية بالحوار الوطني:"الحكومة ممثلة في رئيس الوزراء قام بدعوة لجنة تنسيقية لمتابعة تنفيذ المرحلة الأولى وهذه اللجنة قام بتشكيلها مجلس الأمناء وتم بدء الحوار الاقتصادي المتعمق والأشمل بحضور المقرر العام للمحور الاقتصادي".

وأضاف رشوان، خلال مداخلة هاتفية على "إكسترا نيوز"، أنَّ الاجتماع كان بحضور 7 أعضاء من المجلس ورئيس الأمانة الفنية وناقشوا أمورا مختلفة والحوار الذي دار كان شديد الثراء مع رئيس الوزراء الذي عرض ما يحدث في مصر ومدى اهتمام الحكومة بالحوار وخطة محددة التوقيت والأهداف مزمع تنفيذها.

وتابع المنسق العام للحوار الوطني "توجيهات عدة من رئيس الوزراء د.مصطفى مدبولي للمسؤولين والوزراء بضرورة التفاعل المباشر مع جلسات الحوار الوطني وحضوره، وبالتالي بدأ حوار اقتصادي معمق وشامل يكون فرصة لمشاركة عدد من الوزراء، وسيبدأ من الغد".

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