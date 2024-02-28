الأربعاء 28 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

وصف حرب غزة بـ"المحرقة".. الخلاف الدبلوماسي يشتعل مجددا بين إسرائيل والبرازيل

غزةة
غزةة

أفاد تقرير لصحيفة “الجارديان” اليوم الاربعاء، كواليس اشتعال الخلاف الدبلوماسي بين إسرائيل والبرازيل من جديد، مُشيرًة إلى تصريحات وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، إلى أن بلاده “لن تنسى ولن تغفر” للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد وصفه لحربها في غزة بـ"المحرقة".

وردا على مقابلة جديدة مع لولا حيث ذكر هذه التعليقات، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إنه طالب الرئيس البرازيلي بالاعتذار عن وصفه . 

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وفي مقابلة مع قناة RedeTV البرازيلية، رد الرئيس البرازيلي قائلاً: "أولاً، لم أقل كلمة الهولوكوست، كان هذا تفسير رئيس وزراء إسرائيل، ولم يكن تفسيري".

وأشار التقرير إلى تصريحات الرئيس البرازيلي خلال زيارته لـ إثيوبيا، حيث قال : “ما يحدث في قطاع غزة ومع الشعب الفلسطيني لا وجود له في أي لحظة تاريخية أخرى. في الواقع، كانت موجودة عندما قرر هتلر قتل اليهود”.

البرازيل إسرائيل الخلاف الدبلوماسي غزة هتلر اليهود

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