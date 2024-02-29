الخميس 29 فبراير 2024
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عالم

العاملون فى المنظمات الإنسانية بفلسطين يواجهون الترحيل من إسرائيل بعد تجميد تأشيراتهم

غزة التي دمرها الاحتلال
غزة التي دمرها الاحتلال الإسرائيلي

توقفت إسرائيل عن إصدار تأشيرات الدخول للموظفين الدوليين العاملين في المنظمات الإنسانية التي تعمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مما يعيق الجهود الرامية إلى إدخال الغذاء والإمدادات الحيوية الأخرى إلى غزة.

وحذر تحالف من منظمات الإغاثة من أن العشرات من عمال الإغاثة الأجانب، بما في ذلك رؤساء المنظمات، اضطروا إلى مغادرة إسرائيل والأراضي الفلسطينية، بسبب حظر تجديد التأشيرات من قبل الحكومة الإسرائيلية، مشيرًا إلى من تجاوزوا مدة تأشيراتهم يخاطرون بالترحيل حتى يتمكنوا من مواصلة العمل، حسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

فرق الاستجابة للطوارئ أبرز المتأثرين بمنع التأشيرات

وقال فارس العاروري، مدير رابطة وكالات التنمية الدولية (AIDA)، وهي مجموعة شاملة تمثل منظمات الإغاثة العاملة في الغرب، إن فرق الاستجابة للطوارئ، التي تتمتع بالخبرة المتخصصة للتعامل مع التحديات المتعددة للعمل في الضفة وغزة، تتأثر بشكل خاص.

وأضاف: "حظر التأشيرات يعني أن منظمات الإغاثة لن تتمكن من جلب أي خبراء إلى القدس، حيث يتم تنسيق معظم المساعدات لغزة".

 

 

تفاصيل تجميد إصدار التأشيرات

وتأشيرات الدخول مطلوبة لدخول إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، ولكن تم حظر التأشيرات الجديدة فعليًا من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والشئون الاجتماعية الإسرائيلية، ويجب على مسئوليها تقديم خطاب توصية قبل أن تتم معالجة طلب التأشيرة، لكنهم توقفوا عن إصدارها بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر.

وقالت الوزارة الإسرائيلية حينها إن حالة الطوارئ أثرت على عملها، وتم تمديد جميع التأشيرات الإنسانية تلقائيًا حتى 8 فبراير 2024، وعندما انتهى هذا الإعفاء، أبلغت الوزارة المنظمات الإنسانية بأنها توقفت عن إصدار الخطابات وتجري مناقشة عملية التأشيرة، من قبل "مختلف الجهات الحكومية".

وقال العاروري: "بدلًا من الدعوة إلى دخول غزة، نحن مجبرون على الدعوة فقط للسماح للموظفين بالقدوم إلى القدس"، مضيفًا أن تجميد التأشيرات كان غير مسبوق.

وأوضح أنه كان هناك دائمًا "صعود وهبوط، خاصة منذ الانتفاضة الثانية من 2000 إلى 2005؛ حيث كانت هناك مراحل. كان هناك بعض القيود أو كان الوصول إليها أكثر صعوبة. ولكن ليس على هذا النطاق أبدًا".

 

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ويتفاقم الحظر المفروض على تأشيرات الموظفين الأجانب، بسبب الحظر المفروض على الموظفين الفلسطينيين من الضفة الغربية من دخول القدس أو غزة. وهذا يعني أن الفرق مجزأة جغرافيًا وتواجه أكبر أزمة منذ عقود.

والمساعدات القليلة التي تصل إلى غزة ليست كافية لتخفيف النقص الحاد في الغذاء والمياه النظيفة والإمدادات الطبية الأساسية، ويقول الأطباء إن الأطفال بدأوا يموتون بسبب سوء التغذية.

15 مديرًا دون تأشيرات 

قال العاروري: "لدينا 15 مديرًا قطريًا دون تأشيرات، اضطروا إلى المغادرة، أو يستعدون للمغادرة".

وتابع: "أنه على الرغم من أن الفرق كانت تحاول العمل عن بعد، إلا أن فصل الموظفين الرئيسيين كان (خنقًا) للعمليات. أنت بحاجة إليهم على الأرض، مع إمكانية الوصول إلى غزة".

وأشار العاروري إلى أن دراسة استقصائية أجريت على حوالي ثلث أعضاء منظمة AIDA – 35 وجدت أن أكثر من 150 وظيفة تأثرت. وكانت تأشيرات 57 موظفًا قد انتهت بالفعل، وستنتهي صلاحية أكثر من 40 آخرين في غضون أسابيع، ولم تتمكن المنظمات الإنسانية من تعيين 50 موظفًا دوليًا آخرين مطلوبين لتوسيع نطاق العمليات في غزة.

ولفت إلى أنه إذا لم تبدأ إسرائيل في إصدار التأشيرات مرة أخرى، فسيتعين على جميع العاملين في المجال الإنساني الأجانب المغادرة بحلول أوائل الخريف، عندما تنتهي آخر التأشيرات الصادرة في عام 2023.

البرلمان البريطاني يدعو إلى الضغط على إسرائيل بشأن هذه القضية

وأثار ديفيد لامي، وزير خارجية الظل البريطاني، هذه القضية في البرلمان يوم الثلاثاء، ودعا حكومة المملكة المتحدة إلى الضغط على إسرائيل لاتخاذ إجراء.

وقال لامي: "يجب تجديد التأشيرات الإنسانية الآن. مع عدم تجديد التأشيرات الإنسانية منذ اندلاع هذه الحرب، فإن إسرائيل تترك العاملين في المجال الإنساني يواجهون الترحيل عندما يكون الشعب الفلسطيني في أمس الحاجة إليهم".

ويتأثر عمال الإغاثة التابعون للأمم المتحدة أيضًا بحظر التأشيرات، حيث لم يُسمح للموظفين إلا بالوصول إلى إسرائيل وغزة على المدى القصير. 

وقال المدير العام للأونروا، فيليب لازاريني، في رسالة إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة تسرد التحديات اللوجستية: "إن تأشيرات الدخول لمعظم الموظفين الدوليين، بما في ذلك العاملون في غزة، تقتصر على شهر أو شهرين".

حظر التأشيرات سار أيضًا على دبلوماسيى وموظفى الأمم المتحدة

وتتعرض أعمال الإغاثة لمزيد من العوائق بسبب الحظر المفروض على العاملين في المجال الإنساني الأجانب- بما في ذلك الدبلوماسيون وموظفو الأمم المتحدة- الذين يدخلون غزة من إسرائيل عبر معبر كرم أبوسالم الحدودي، على بعد حوالي ساعتين بالسيارة من القدس.

ولم تحصل الأونروا، وكالة الأمم المتحدة لفلسطين، على تصاريح من السلطات الإسرائيلية لتقديم المساعدات إلى شمال غزة منذ أكثر من شهر، وقالت في نهاية الأسبوع إنها "لم تعد قادرة على العمل هناك".

وقال أحد كبار عمال الإغاثة الدوليين: "إن العوائق اللوجستية أدت أيضًا إلى مواقف خطيرة، مثل إسقاط الإمدادات الغذائية جوًا في البحر قبالة غزة في وقت سابق من هذا الأسبوع".

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