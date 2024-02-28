المشرعون البريطانيون يخشون على أنفسهم بعد تهديدات بشأن غزة

ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الأربعاء، أن المشرعون البريطانيون يخشون على سلامتهم بعد التهديدات والانتهاكات، التي طالت بعضهم، على خلفية دعمهم لإسرائيل في الحرب الدموية التي تشنها في قطاع غزة.

ووفق الوكالة، فإن أكثر من عشرة ساسة بريطانيين تحدثت إليهم قالوا: "إن الانتهاكات الموجهة إليهم أصبحت أكثر شدة".

وأشار واحد على الأقل إلى هذا كعامل في اتخاذ قرار بعدم الترشح لولاية جديدة في البرلمان في الانتخابات المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام.

وتحدث الجميع مع عدم الكشف عن هويتهم، قائلين: "إنهم يخشون أن يؤدي الكشف عن أسمائهم إلى زيادة التهديدات والانتهاكات".

وأدى الصراع في القطاع الفلسطيني إلى تأجيج التوترات في جميع أنحاء العالم، مما أدى إلى نزول المتظاهرين إلى الشوارع لدعم الجانبين وانقسم الرأي بين القادة حول كيفية إنهاء إراقة الدماء.

وفي بريطانيا، حتى السياسيون الذين ليسوا غرباء على تلقي الإساءات من الجمهور يقولون: إن "اللهجة أصبحت قبيحة وخطيرة، ويخشى البعض من أنها قد تنزلق بسهولة إلى العنف".

ويفكر الكثيرون في اتخاذ خطوات لحماية أنفسهم مثل ارتداء سترات الطعن في الاجتماعات أو بناء غرف آمنة.

وفي الأسبوع الماضي، أدخل رئيس البرلمان ليندسي هويل البرلمان في حالة من الفوضى عندما خالف سابقة للسماح للأحزاب الرئيسية الثلاثة بتحديد مواقفها بشأن الدعوة إلى وقف إطلاق النار في غزة.

وتم تصميم ذلك لمنع المشرعين من الاضطرار إلى الاختيار بين دعم وقف إطلاق النار أو الامتناع عن التصويت أو التصويت ضده لتنفيذ أوامر حزبهم.

ودعا رئيس الوزراء ريشي سوناك جميع الأطراف إلى "التخلص من التوتر" حول هذه القضية، لكن بعض المشرعين المحافظين اتهموا بكراهية الإسلام في ردودهم.

وأعلنت وزارة الداخلية عن تمويل بقيمة 31 مليون جنيه إسترليني (39 مليون دولار) يوم الأربعاء لتوفير مخصصات أمنية جديدة للمشرعين وغيرهم من المسؤولين.

وأضافت الوزارة، أنه سيتم استخدامها لحماية "العمليات الديمقراطية من التعطيل".

ولكن على الرغم من إلغاء التصويت على وقف إطلاق النار المشحون للغاية الأسبوع الماضي وتراجع مستوى الانتهاكات قليلًا، فقد قرر بعض المشرعين الاستقالة، قائلين: "إن التهديدات أصبحت لا تطاق".

متظاهرون: أيديكم ملطخة بالدماء في الإبادة الجماعية بغزة

وبعد رؤية مكتبه في دائرته الانتخابية بشمال لندن مستهدفا بهجوم متعمد في ديسمبر، قال النائب المحافظ مايك فرير، إنه سيتنحى عن الانتخابات بعد "سلسلة مستمرة من الحوادث". وكان فرير أحد المدافعين عن إسرائيل.

وتظاهر عشرات المتظاهرين أمام منزل توبياس إلوود، وهو نائب آخر من حزب المحافظين، في وقت سابق من هذا الشهر، رافعين لافتات تتهمه "بالتواطؤ في الإبادة الجماعية" في غزة.

وقال المشرع العمالي الذي يراقب الآن مكان جلوسه في وسائل النقل العام، إن الشرطة نصحته بتركيب حاجز في دائرته الانتخابية أو مكتب منطقة التصويت حتى لا يتمكن الأشخاص الذين ينتظرون رؤيته من الاقتراب منه بسرعة.

ووصف حملة ضخمة منسقة عبر البريد الإلكتروني ضده وضد آخرين. وطالبت رسائل البريد الإلكتروني، التي تم إرسالها من عناوين مختلفة في الفترة التي سبقت التصويت على وقف إطلاق النار في 21 فبراير، والذي لم يكن له تأثير ملزم على الحكومة، المشرعين بالتصويت على وقف فوري لإطلاق النار ودعوة الوزراء إلى تعليق مبيعات الأسلحة لإسرائيل.

وقال مشرع آخر إنه ناقش مع زوجته تركيب غرفة آمنة في المنزل.

وقال: "لا ينبغي لأحد أن يفكر في الحصول على غرفة آمنة لمجرد أنهم يريدون خدمة مجتمعاتهم".

وقال سياسي مخضرم إنه كانت هناك أوقات أخرى كان فيها الغضب الشعبي يعني أن المشرعين كانوا في خط النار، مثل ما حدث بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، لكن التهديد بالعنف بشأن غزة كان بمثابة تغيير نحو الأسوأ.

وقال: "لقد أجريت محادثات مع اثنين من زملائي حول ارتداء سترات الطعن في الاجتماعات، هذا تطور حديث للغاية".