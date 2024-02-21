الخميس 22 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

البرلمان البريطانى يمرر مقترحين بوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

البرلمان البريطاني
البرلمان البريطاني

مرر البرلمان البريطاني ، اليوم الأربعاء، مقترحين للمعارضة لوقف فوري وإنساني للنار في غزة، وفقا لصحيفة “الجارديان”. 

ووافق البرلمان على تعديل حزب العمال الذي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في غزة في مجلس العموم.

انسحاب أعضاء البرلمان البريطاني 

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قصف إسرائيلى يستهدف رفح الفلسطينية جنوب غزة

كما انسحب أعضاء البرلمان من الحزب الوطني الاسكتلندي وبعض المحافظين من القاعة احتجاجًا على تعامل رئيس البرلمان السير ليندسي هويل مع مناقشة وقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب الجارديان، فقد  سحبت زعيمة مجلس العموم بيني موردونت مشاركة الحكومة، مدعيةً أن السير ليندساي "اختطف" النقاش و"قوّض ثقة" مجلس النواب في قواعده طويلة الأمد من خلال اختيار محاولة حزب العمال لتعديل اقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي الذي يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في البرلمان.

البرلمان البريطاني غزة اطلاق النار إسرائيل أنسانى

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