الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

نيوزيلندا تصنف حماس بجناحيها السياسى والعسكرى "كيانا إرهابيا"

حركة حماس
حركة حماس

صنفت حكومة نيوزيلندا، اليوم الخميس، حركة حماس الفلسطينية بأكملها على أنها "كيان إرهابي"، موسعة بذلك سياستها تجاه الحركة الفلسطينية.

 

وتعتبر نيوزيلندا الآن الجناح السياسي لحركة حماس "كيانا إرهابيا". وكانت قد إدرجت كتائب القسام الجناح العسكري للحركة "كيانا إرهابيا" في عام 2010.

 

وتعني هذه الخطوة أنه سيتم تجميد أي أصول لحماس في نيوزيلندا، وأي معاملات مالية أو عقارية أو دعم مادي لحماس أصبحت الآن جريمة جنائية في البلاد.

 

وقال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز: "إن ما حدث في 7 أكتوبر يعزز أننا لم نعد قادرين على التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي لحركة حماس".

 

وقال: إن "التنظيم ككل يتحمل المسؤولية عن هذه الهجمات الإرهابية المروعة"، حسب ما أوردته شبكة "سي إن إن".

 

وأضاف: أن بلاده ما زالت "تشعر بقلق بالغ" بشأن تأثير الصراع على المدنيين في غزة، داعيًا "إلى إنهاء العنف والاستئناف العاجل لعملية السلام في الشرق الأوسط".

 

وأردف وزير الخارجية: "لن يتم التوصل إلى حل دائم للصراع إلا بالوسائل السلمية".

 

txt

كتائب القسام تستهدف مجموعة من جنود الاحتلال تحصنت داخل منزل بخان يونس

 

التصنيف لن يعيق تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين

 

من جهته، أوضح رئيس الوزراء النيوزيلندي كريستوفر لوكسون، أن "هذا التصنيف يستهدف حماس، وليس تقديم الدعم الإنساني الخاص للمدنيين الفلسطينيين".

 

وقال لوكسون: إن "هذا لن يعيق أيضًا جهود نيوزيلندا لتقديم المساعدات الإنسانية والتنموية للمدنيين في غزة". "ولن يتأثر الدعم القنصلي للمواطنين النيوزيلنديين أو المقيمين الدائمين في منطقة النزاع أيضًا".

 

مجازر الاحتلال الإسرائيلي مستمرة لليوم 146 تواليًا

 

هذا، ويتواصل العدوان الإسرائيلي على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة لليوم الـ146 على التوالي، في ظل استمرار مجازر العدو الصهيوني في العديد من مناطق القطاع، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية بما فيها كتائب القسام الجناح العسكري لحماس، التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

 

وفي حصيلة غير نهائية، بلغت حصيلة الضحايا المدنيين في القطاع المحاصر منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر، 29878 شهيدا و70215 مصابا، وفق اخر إحصائية قدمتها وزارة الصحة في غزة مساء الأربعاء.

نيوزيلندا حركة حماس كيان إرهابي الجناح السياسي كتائب القسام الجناح العسكري غزة الإحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

سعر الذهب اليوم الخميس 29-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

هصورك فيديو وأنا بدبحك.. التحقيقات تفجر مفاجآت فى مقتل طالب الدقهلية

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية الخميس 29-2-2024 فى مصر 

عاجل.. أول رد من شيرين عبدالوهاب حول عودتها لـ"حسام حبيب"

الحكومة تعلن موعد انتهاء أزمة السكر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية