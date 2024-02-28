حركة حماس: مفاوضات باريس قد تقود لمخرج من الحرب فى غزة

أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، عن أن مفاوضات باريس قد تنتهي إلى مخرج من استمرار الحرب على غزة، بحسب وسائل إعلام محلية.

وقال مسئول بحركة حماس، إنه لا تبادل للمحتجزين مع إسرائيل دون وقف لإطلاق النار وهذه نقطة الخلاف الرئيسية، معلناً عن اتفاق مبدئي بين الحركة وإسرائيل على إدخال المساعدات لغزة.

تنسيق الجهود الإنسانية في غزة

في السياق ذاته، قام جنود الجيش الإسرائيلي بتجريد واحتجاز المسعفين الذين يقومون بإجلاء المرضى من مستشفى في خان يونس، جنوب قطاع غزة، وفقًا لوكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن تنسيق الجهود الإنسانية.

وتقول الأمم المتحدة إن الجنود الإسرائيليين جردوا المسعفين من ملابسهم واعتقلوهم أثناء إجلاء المرضى من المستشفى.