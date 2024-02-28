الأربعاء 28 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حركة حماس: مفاوضات باريس قد تقود لمخرج من الحرب فى غزة

حماس
حماس

أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، عن أن مفاوضات باريس قد تنتهي إلى مخرج من استمرار الحرب على غزة، بحسب وسائل إعلام محلية. 

وقال مسئول بحركة حماس، إنه لا تبادل للمحتجزين مع إسرائيل دون وقف لإطلاق النار وهذه نقطة الخلاف الرئيسية، معلناً عن اتفاق مبدئي بين الحركة وإسرائيل على إدخال المساعدات لغزة. 

تنسيق الجهود الإنسانية في غزة 

txt

رسالة حماس تثير ذعر قادة إسرائيل.. ماذا يحدث في الضفة الغربية؟

في السياق ذاته، قام جنود الجيش الإسرائيلي بتجريد واحتجاز المسعفين الذين يقومون بإجلاء المرضى من مستشفى في خان يونس، جنوب قطاع غزة، وفقًا لوكالة تابعة للأمم المتحدة مسؤولة عن تنسيق الجهود الإنسانية.

وتقول الأمم المتحدة إن الجنود الإسرائيليين جردوا المسعفين من ملابسهم واعتقلوهم أثناء إجلاء المرضى من المستشفى.

الاحداث حماس الحرب غزة إسرائيل

الأكثر قراءة

مفاجأة فى تحقيقات قضية "فتاة الشروق" حبيبة الشماع

عاجل.. الحكومة الإسرائيلية تبحث صفقة تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار

أسعار الفراخ والبانية اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024 فى بورصة الدواجن الرئيسية

جوميز يعلن قائمة الزمالك لمباراة الداخلية في دوري نايل

اتحاد الكرة يعدل الدورى على النمط البلجيكى: تقسيم الفرق لمجموعتين وفق نتائج الدور الأول

اقتصاديون: وصول شريحة أولى من صفقة رأس الحكمة يخفض أسعار السلع ويضرب السوق السوداء للدولار

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

وائل لطفي

رسائل التفاؤل

ماجد حبته

.. ومجمع صناعى إيطالى

مدحت بشاى

"الأمية".. يا أمتى الناهضة

عبد الرحيم طايع

شخصيات إبراهيم داود

محمد عبدالعزيز

رحم الله شاعر الرصيف

وائل لطفي

مصر تذهب للبحر

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

بلدية غزة: الاحتلال الإسرائيلي حول القطاع إلى مدينة منكوبة

استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة 22 آخرين فى قصف الاحتلال مدينة غزة

ما يجب معرفته بشأن أبرز تطورات محرقة غزة خلال الليلة الماضية