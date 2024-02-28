أحداث غزة تهيمن على الانتخابات فى روتشديل بشمال إنجلترا

يقول ناخبون في بلدة روتشديل بشمال إنجلترا إنهم ليس لديهم حماس للانتخابات المقررة هذا الأسبوع التي تهيمن عليها الخلافات السياسية بشأن حرب غزة، وتمهد الطريق أمام الزعيم اليساري جورج جالاوي للعودة إلى البرلمان، على ما أوردت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء.

وكان حزب العمال البريطاني المعارض، الذي يحتل مرتبة عالية في استطلاعات الرأي على المستوى الوطني، هو المرشح الأوفر حظًا للاحتفاظ بالمقعد حتى تم تسجيل مرشحه أزهر علي وهو يتبنى نظريات المؤامرة حول إسرائيل، مما أجبر الحزب على التخلص منه.

أزهر علي لا يزال في السباق كمستقل، مما يترك حزب العمل دون مرشح رسمي، ويعطي الزخم للجناح اليساري المخضرم.

ويشهد حزب العمال البريطاني معركة داخلية حول سياسته تجاه الصراع في غزة، بعد أن أعطى زعيمه كير ستارمر في البداية الدعم الكامل لإسرائيل في أعقاب هجوم 7 أكتوبر. ودعا الحزب مؤخرًا إلى وقف إطلاق النار.

وفي حين أن نتيجة تصويت يوم الخميس من غير المرجح أن تؤثر على مكانة حزب العمال في استطلاعات الرأي، فإن عدم تقديم أي مرشح يحرمه من الزخم الذي كان يبنيه بعد فوزه بمقعدين من المحافظين الحاكمين هذا الشهر، ربما قبل أشهر فقط من الانتخابات الوطنية، بحسب وكالة "رويترز".

وكان جالاوي نفسه قد طرد من حزب العمال قبل أكثر من عقدين من الزمن، بسبب معارضته حرب العراق، واستمر في تمثيل مقعدين برلمانيين آخرين، بما في ذلك برادفورد، التي أعلنها "منطقة خالية من إسرائيل" في عام 2014.

السكان المحليون يشعرون بالحيرة

ينظر السكان المحليون في روتشديل، وهي بلدة سابقة لمصانع القطن تقع على بعد 10 أميال (16 كم) شمال مانشستر، بالحيرة.

وقال أحد السكان، فى تصريح لـ"رويترز": "أعتقد أنه لا معنى للانتخابات. ما الذي سيفعلونه بالفعل من أجل المجتمع؟".

وأضاف: "بلدتنا تتدهور كل يوم. لقد كنت أدعم حزب العمال طوال حياتي، وعائلتي أيضًا. ولكن ماذا فعلوا بالفعل من أجلنا؟ لا شيء".

وصُنفت روتشديل في عام 2019 ضمن أكثر 5% من السلطات المحلية حرمانًا في إنجلترا، وفقًا للإحصاءات الرسمية.

وفي حين أن مجمع التسوق الجديد ومبنى البلدية الذي تم تجديده يهيمن على وسط مدينة روتشديل، فإن الجزء الأكبر من بقية المدينة يتكون من صفوف من المنازل الصغيرة ذات المدرجات الفيكتورية. وتزين الشعارات المؤيدة لفلسطين الجدران المبنية من الطوب في بعض المناطق.

ويقول المراهنون إن جالاوي، (69 عامًا)، زعيم حزب العمال اليساري المتطرف في بريطانيا، هو الآن المرشح الأوفر حظًا، ليصبح العضو التالي في البرلمان في المدينة.

جالاوي: غزة مهمة ليس فقط للمسلمين

ويقول جالاوي، وهو اسكتلندي في تصريح لـ"رويترز": "إنه يريد تسليط الضوء على الشعور بتراجع روتشديل والحكم المحلي والحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة".

وقال: "من الواضح أن غزة مهمة... ليس فقط للمسلمين، بل لكل المسلمين بالتأكيد، بل لكثيرين آخرين أيضًا".

وأشار إلى أنه أيًا كان الفائز يوم الخميس، فسيواجه تحديًا صعبًا في التغلب على الشعور باليأس، الذي ينتشر الآن بعمق بين ناخبي روتشديل.