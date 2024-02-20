الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

حزب العمال البريطانى يدعو إسرائيل إلى وقف فورى لإطلاق النار فى غزة

غزة
غزة

دعا حزب العمال البريطاني المعارض، اليوم الثلاثاء، إلى "وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية" في غزة للمرة الأولى.

وفي نهاية هذا الأسبوع، قال زعيم الحزب كير ستارمر، إنه يريد أن "يتوقف القتال الآن"، لكنه كان مترددًا في دعم وقف فوري ودائم لإطلاق النار، معتبرًا حماس تهدد بتنفيذ المزيد من الهجمات.

ودعا تعديل حزب العمال لاقتراح الحزب الوطني الاسكتلندي، والذي سيتم التصويت عليه في وستمنستر غدا إلى وقف إطلاق نار إنساني فوري، مما يعني وقفا فوريا مستمرًا وملزم لجميع الأطراف.

كما يدعو الحزب الإسرائيليين إلى عدم دخول رفح، حيث يعيش 1.5 مليون شخص، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة، ووقف عنف المستوطنين، وبذل جهد دبلوماسي نحو حل الدولتين.

حزب العمال البريطاني النار إنسانية غزة كير ستارمر رفح عنف المستوطنين

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