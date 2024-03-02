الولايات المتحدة وكولومبيا تبحثان مكافحة المخدرات وخطة السلام الشاملة

ناقشت مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الدفاع الداخلي وشؤون نصف الكرة الغربي، ريبيكا زيمرمان، مع وزير الدفاع الكولومبي إيفان فيلاسكيز، ووزير العدل والقانون، نيستور أوسونا، سياسة كولومبيا الجديدة لمكافحة المخدرات التي صدرت العام الماضي، بالإضافة إلى التقدم المحرز في خطة السلام الشامل في كولومبيا.





وأفادت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان الجمعة، أن زيمرمان سلطت الضوء على مساعدة وزارة الدفاع الأمريكية لكولومبيا خلال حرائق الغابات الأخيرة والمساعدات الإنسانية.



وتبادل كبار المسؤولين وجهات النظر حول مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأمن البشري، ووقف الهجرة غير الشرعية، وأطر تعزيز التعاون الأمني ​​الثنائي.



وبحسب البيان، جدد الاجتماع التأكيد على الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ووزارة الدفاع مع كولومبيا، حيث يعمل البلدان معًا لضمان استقرار وأمن نصف الكرة الأرضية على أساس احترام الديمقراطية وحقوق الإنسان.