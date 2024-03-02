القوات الأمريكية تقصف صاروخًا أرض جو تابعًا للحوثيين فى اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن ضربها صاروخًا أرض- جو تابعًا للحوثيين في اليمن.

وقالت القيادة، في بيان نشرته على صفحتها على موقع "إكس": في أول مارس، شنت قوات تابعة للقيادة المركزية الأمريكية ضربة للدفاع عن النفس ضد صاروخ خاص بالحوثيين المدعومين من إيران، كان معدًا للإطلاق من مناطق تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن تجاه البحر الأحمر.

وأضافت القيادة أيضًا أن الحوثيين أطلقوا صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن من اليمن باتجاه البحر الأحمر، موضحة: "لم يكن هناك أي تصادم للصاروخ، ولم يحدث أي ضرر لأي سفينة".

منطقة الجبّانة بمدينة الحديدة الساحلية

وأمس، أعلنت جماعة الحوثي عن هجوم أمريكي بريطاني بغارتين استهدفتا منطقة الجبّانة بمدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن، فيما أفادت وزارة الدفاع الأمريكية: لم تتأثر سفن عسكرية بهجمات المسيرات أو الصواريخ التي يطلقها الحوثيون من مناطق سيطرتهم في اليمن، في وقت حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من أن الهجمات الحوثية قد تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.

وأعلنت جماعة الحوثي، أمس، عن هجوم أمريكي بريطاني بغارتين استهدفتا منطقة الجبّانة بمدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن.

تفاقم حالة الأمن الغذائي

وأدت هجمات الحوثي التي لامست الـ60، بحسب تقديرات بريطانية وأمريكية، إلى تهديد سلامة الملاحة الدولية، وعطلت حركة الشحن العالمي، وأثارت مخاوف من التضخم العالمي.

كما أجبرت عدة شركات على وقف رحلاتها عبر البحر الأحمر، وتفضيل طريق أطول وأكثر تكلفة حول إفريقيا.

من جهة ثانية، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) من أن الهجمات الحوثية على سفن الشحن في البحر الأحمر، وتداعياتها، قد تؤدي إلى تفاقم حالة الأمن الغذائي والأزمة الإنسانية والاقتصادية في اليمن خلال الأشهر القليلة المقبلة، جاء ذلك في تحليل للمنظمة الأممية عن الوضع الغذائي في اليمن خلال فبراير الماضي، والرؤية الاستشرافية للأشهر المقبلة مع استمرار أزمة البحر الأحمر.