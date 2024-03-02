الاحتلال يرتكب 16 مجزرة جديدة في قطاع غزة
واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 148 من عدوانه على قطاع غزة، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.
وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي وسط وشمال وجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من السكان.
وأفادت وزارة الصحة في غزة مساء السبت، بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيدًا و920 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 30 ألفًا و228 شهيدًا و71 ألف و377 مصابًا، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.
وفيما يلي أبرز الأحداث في اليوم 148 من العدوان على غزة:
- شن حزامًا ناريًا في مدينة دير البلح وسط القطاع، خلف 10 شهداء.
- قصف منزلًا يعود لعائلة الفليت شرقي دير البلح خلف عددًا من الشهداء والاصابات.
- قصف أرض زراعية بصاروخين في منطقة أم ظهير جنوب دير البلح.
- قصف منزلًا يعود لعائلة ابو سيف في منطقة البصة شمالي غرب دير البلح، مخلفًا عددًا من الشهداء والإصابات.
- قصف أرض زراعية بصاروخين في المناطق الشرقية لدير البلح.
- قصف مسجد البخاري في شارع البركة جنوب دير البلح.
- تدمير منزلا يعود لعائلة راضي في مخيم النصيرات وسط القطاع.
- ارتفاع عدد ضحايا مجزرة شارع الرشيد بدوار النابلسي إلى 115 شهيد و760 جريح بعد وصول 3 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي.
- انتشال جثامين 17 شهيد من عائلة نعيم بعد تراجع الدبابات في حي الزيتون.
- وارتقى عدد من الشهداء وإصابة آخرين جرّاء قصف الاحتلال
- قصف منزلًا لعائلة "شبات" في بيت حانون شمال القطاع، خلف عدد من الشهداء والإصابات.
- جنوب القطاع
- قصف سيارة مدنية بصاروخ من الاستطلاع قرب حمد في خان يونس جنوب القطاع، ما اسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين.
- شن سلسلة غارات شمال غرب خان يونس فيما قام جنود الاحتلال بتدمير مربعات سكنية في منطقة المشروع.
- قصف شقة سكنية تعود لعائلة أبو غالي في منطقة يبنا جنوب مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد طفل واصابة 11 مواطنا.
- تدمير منزلين في شرق وشمال رفح، ما ادى لاستشهاد 3 مواطنين واصابة آخرين.