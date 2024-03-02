الاحتلال يرتكب 16 مجزرة جديدة في قطاع غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 148 من عدوانه على قطاع غزة، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي وسط وشمال وجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من السكان.

وأفادت وزارة الصحة في غزة مساء السبت، بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيدًا و920 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 30 ألفًا و228 شهيدًا و71 ألف و377 مصابًا، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع أكتوبر الماضي.

وفيما يلي أبرز الأحداث في اليوم 148 من العدوان على غزة: