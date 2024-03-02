السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الاحتلال يرتكب 16 مجزرة جديدة في قطاع غزة

قصف غزة
قصف غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم 148 من عدوانه على قطاع غزة، بشن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي والأحزمة النارية، في ظل وضع إنساني كارثي وقاسٍ، ونزوح أكثر من 90% من السكان إلى الجنوب.

 

وذكرت وسائل الإعلام الفلسطينية، أن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت شن غاراتها بكثافة وقصفها العنيف على منازل الأهالي وسط وشمال وجنوب قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات من السكان.

 

وأفادت وزارة الصحة في غزة مساء السبت، بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 16 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 193 شهيدًا و920 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 30 ألفًا و228 شهيدًا و71 ألف و377 مصابًا، وفقدان الآلاف تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع أكتوبر الماضي. 

txt

شهداء وجرحى فى قصف إسرائيلى استهدف منازل ومناطق فى قطاع غزة

 

وفيما يلي أبرز الأحداث في اليوم 148 من العدوان على غزة: 

 

  • شن حزامًا ناريًا في مدينة دير البلح وسط القطاع، خلف 10 شهداء.
  • قصف منزلًا يعود لعائلة الفليت شرقي دير البلح خلف عددًا من الشهداء والاصابات.
  • قصف أرض زراعية بصاروخين في منطقة أم ظهير جنوب دير البلح.
  • قصف منزلًا يعود لعائلة ابو سيف في منطقة البصة شمالي غرب دير البلح، مخلفًا عددًا من الشهداء والإصابات.
  • قصف أرض زراعية بصاروخين في المناطق الشرقية لدير البلح.
  • قصف مسجد البخاري في شارع البركة جنوب دير البلح.
  • تدمير منزلا يعود لعائلة راضي في مخيم النصيرات وسط القطاع.
  • ارتفاع عدد ضحايا مجزرة شارع الرشيد بدوار النابلسي إلى 115 شهيد و760 جريح بعد وصول 3 شهداء إلى مجمع الشفاء الطبي.
  • انتشال جثامين 17 شهيد من عائلة نعيم بعد تراجع الدبابات في حي الزيتون.
  • وارتقى عدد من الشهداء وإصابة آخرين جرّاء قصف الاحتلال
  • قصف منزلًا لعائلة "شبات" في بيت حانون شمال القطاع، خلف عدد من الشهداء والإصابات.
  • جنوب القطاع
  • قصف سيارة مدنية بصاروخ من الاستطلاع قرب حمد في خان يونس جنوب القطاع، ما اسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين.
  • شن سلسلة غارات شمال غرب خان يونس فيما قام جنود الاحتلال بتدمير مربعات سكنية في منطقة المشروع.
  • قصف شقة سكنية تعود لعائلة أبو غالي في منطقة يبنا جنوب مدينة رفح، ما أسفر عن استشهاد طفل واصابة 11 مواطنا.
  • تدمير منزلين في شرق وشمال رفح، ما ادى لاستشهاد 3 مواطنين واصابة آخرين.

 

 

دير البلح خان يونس رفح 16 مجزرة الإحتلال الإسرائيلي اليوم 148 غزة عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

ألمانيا تطالب إسرائيل بـ"شرح كامل" بشأن مجزرة شارع الرشيد بغزة

"أوتشا": استمرار انقطاع الإنترنت فى السودان يعيق توصيل المساعدات مع تزايد المجاعة

رفض أوروبى وتحذير روسى.. "دعوة ماكرون" تنذر بحرب نووية فى أوكرانيا

واشنطن بوست: مجزرة "دوار النابلسى" كارثة تلخص لحظات الرعب فى غزة

جريمة ضد الإنسانية.. دول العالم تدين إسرائيل بسبب مجزرة دوار النابلسى بغزة

لليوم 147.. إسرائيل تواصل الغارات الجوية والقصف المدفعى العشوائى على سكان غزة

أستراليا تفرض عقوبات على 3 مسئولين روس على خلفية وفاة نافالنى

الأكثر قراءة

عاجل| إجراء حاسم من كولومبيا ضد الاحتلال بعد مجزرة دوار نابلسي

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 2-3-2024

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الجمعة 1-3-2024

عاجل.. «صفقة الفنادق التاريخية» ترفع عدد السائحين إلى مصر

عاجل| سقوط حر لأسعار الدولار والذهب: تراجع «الأخضر» لـ46 جنيهًا.. و«المعدن الأصفر» ينخفض لـ2880

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

بيان من ورق!.

صفاء النجار

skins فيلم يناقش التشوهات الخلقية دون تعاطف أو تجميل

سارة شريف

فى اللحظة الأخيرة

وائل لطفي

ترشيحاتى لدراما رمضان

ماجد حبته

عصر الهيدروجين الأخضر

خالد حريب

مجزرة البرد والجوع والرصاص

إبراهيم عبدالفتاح

حنان

د.كريمة الحفناوى

الذكرى الثانية والثلاثون ليوم الكرامة الوطنية

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. هل تعترف الولايات المتحدة بـ«دولة فلسطينية»؟

"هآرتس": مستوطنو إسرائيل أقاموا بؤرة جديدة بالقرب من الضفة الغربية

مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة