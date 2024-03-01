مظاهرة حاشدة فى صنعاء تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلى على غزة

تشهد العاصمة اليمنية صنعاء، الآن، مظاهرة حاشدة يشارك فيها الآلاف، تنديدًا باستمرار العدوان الإسرائيلي والحصار على قطاع غزة.

وذكرت وسائل الإعلام اليمينة، أن الآلاف ما زالوا يتوافدون إلى ميدان السبعين للانضمام في الوقفة التضامنية مع غزة والأقصى، والتي بدأت قبل صلاة الجمعة، تحت عنوان "لستم وحدكم.. صامدون مع غزة".

وأعلن المتظاهرون رفضهم للدورالأمريكي الداعم لهذه الجرائم، كما أعرب المحتجون عن استنكارهم لاستمرار الاعتداءات الأمريكية والبريطانية على اليمن.

وكان الطيران الأمريكي البريطاني شن، أمس الخميس، واليوم الجمعة، سلسلة غارات جوية على محافظة الحديدة.

ووفقًا لوكالة "سبأ" التابعة لجماعة الحوثيين اليمينة، فإن "طيران العدوان شن غارتين يوم الخميس على منطقة رأس عيسى في مديرية الصليف، وغارتين على منطقة الكويزي بمديرية الدريهمي". وقد تجددت الغارات اليوم الجمعة.

وأدان مصدر أمني، في تصريح لـ"سبأ"، "العدوان الهمجي الذي يأتي في إطار الانحياز للعدو الصهيوني في عدوانه على غزة"، مؤكدًا أن هذا العدوان لن يمر دون رد وعقاب.

مجددًا "فيتو" أمريكي لحماية إسرائيل من مسئولية مجزرة دوار النابلسي

وعلى صعيد متصل، فشل مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، في إقرار بيانٍ يحمّل إسرائيل مسئولية المجزرة المروعة، ضد مئات الفلسطينيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات الإنسانية في شارع الرشيد بـدوار النابلسي بمدينة غزة.

وعقد المجلس جلسة مغلقة بطلب من الجزائر، بخصوص التطورات الأخيرة في قطاع غزة، عقب المجزرة التي حدثت صباح الخميس.

وطرحت الجزائر على طاولة المجلس مشروع بيان رئاسيًا يعبّر فيه أعضاء مجلس الأمن الـ15 عن "قلقهم العميق" إزاء المجزرة، ويحمّل المسئولية لقوات الجيش الإسرائيلي التي أطلقت النار باتجاه الآلاف من المدنيين الذين كانون ينتظرون وصول شاحنات المساعدات.

لكن النص لم يمر؛ لأن إقرار البيانات الرئاسية لا يتم إلا بالإجماع، حيث أيّد النص 14 عضوًا وعارضته الولايات المتحدة الأمريكية.